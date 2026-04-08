Amprenta sovietică într-o reformă europeană: De ce păstrează Guvernul PAS „raioanele”. Primăriile de sub 3.000 de oameni devin istorie
Guvernul Republicii Moldova a lansat conceptul reformei administrației publice locale, un plan care vizează eliminarea fragmentării administrative ce blochează dezvoltarea comunităților. Reforma pornește de la o realitate dură: 87% dintre primăriile actuale au sub 3.000 de locuitori, fiind incapabile să ofere servicii de calitate sau să atragă fonduri europene.
1. Consolidation Teritorială: Primării mai mari și mai puține raioane
Cea mai vizibilă schimbare vizează „harta” administrativă a țării:
- Pragul de 3.000 de locuitori: Nicio primărie nu va mai funcționa sub acest prag minim de populație, considerat limita de „supraviețuire administrativă”.
- De la 32 la 10 Raioane: Cele 32 de raioane actuale vor fi reorganizate în 10 raioane, capabile să gestioneze proiecte de infrastructură la scară mare.
- Cazul Taraclia: Raionul Taraclia va fi transformat în municipiu de nivelul II pentru a-și proteja identitatea culturală, dar va trece printr-un proces de amalgamare la nivelul I.
2. Reforma Financiară: Banii urmează cetățeanul
Pentru a oferi autonomie reală, sistemul de finanțare se schimbă radical:
- Impozitul pe Venit (IVPF): Se propune alocarea taxelor în funcție de locul de reședință al cetățeanului, nu doar de locul de muncă. Astfel, banii rămân în comunitatea unde omul trăiește și folosește drumurile sau grădinița.
- Redistribuirea TVA: Primăriile vor primi o cotă din TVA pentru a stimula economia locală.
- Stimulente Triplate: Guvernul va tripla sprijinul financiar pentru investiții în localitățile care aleg amalgamarea voluntară, crescând bonusul de la 1.000 la 3.000 lei per locuitor.
3. Servicii Moderne: „Primăria Digitală” și Ghișeul Unic
Chiar dacă administrația se concentrează, serviciile rămân aproape de oameni:
- Centrele CUPS: În clădirile fostelor primării vor fi deschise Centre Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS), unde cetățenii pot accesa peste 600 de servicii publice fără a merge în noul centru administrativ.
- Reprezentantul Primarului: Fiecare localitate componentă a unei primării mari va avea un „Reprezentant al primarului”, un funcționar dedicat care să mențină legătura directă cu cetățenii.
- Digitalizarea: Se urmărește trecerea de la procesele pe hârtie (prezente în 77% din primăriile mici) la sisteme complet digitale prin platforma e-APL.
4. Profesionalizarea: Echipe de specialiști în loc de „primarul-universal”
În prezent, un primar dintr-un sat mic face simultan achiziții, management de proiect și comunicare. Noua structură prevede:
- Echipe de 15-20 de specialiști: Primăriile consolidate vor avea posturi dedicate pentru manageri de proiecte europene, specialiști în achiziții și digitalizare.
- Absorbția Fondurilor UE: Reforma este esențială pentru a putea gestiona cele 19,7 miliarde de lei planificate prin Planul de Creștere Economică între 2025-2028.
Calendarul Implementării
- Iulie 2026: Termenul limită pentru deciziile finale de amalgamare voluntară.
- Octombrie 2026: Aprobarea oficială a noii structuri administrativ-teritoriale.
- Noiembrie 2027: Implementarea deplină, odată cu alegerile locale generale.
Miza: Trecerea de la o administrație care consumă 30% din buget doar pe salarii, la una care investește peste 40% din fonduri direct în drumuri, apă și canalizare.