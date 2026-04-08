Amprenta sovietică într-o reformă europeană: De ce păstrează Guvernul PAS „raioanele”. Primăriile de sub 3.000 de oameni devin istorie

Guvernul Republicii Moldova a lansat conceptul reformei administrației publice locale, un plan care vizează eliminarea fragmentării administrative ce blochează dezvoltarea comunităților. Reforma pornește de la o realitate dură: 87% dintre primăriile actuale au sub 3.000 de locuitori, fiind incapabile să ofere servicii de calitate sau să atragă fonduri europene.

1. Consolidation Teritorială: Primării mai mari și mai puține raioane

Cea mai vizibilă schimbare vizează „harta” administrativă a țării:

Nicio primărie nu va mai funcționa sub acest prag minim de populație, considerat limita de „supraviețuire administrativă”. De la 32 la 10 Raioane: Cele 32 de raioane actuale vor fi reorganizate în 10 raioane , capabile să gestioneze proiecte de infrastructură la scară mare.

Cele 32 de raioane actuale vor fi reorganizate în , capabile să gestioneze proiecte de infrastructură la scară mare. Cazul Taraclia: Raionul Taraclia va fi transformat în municipiu de nivelul II pentru a-și proteja identitatea culturală, dar va trece printr-un proces de amalgamare la nivelul I.

2. Reforma Financiară: Banii urmează cetățeanul

Pentru a oferi autonomie reală, sistemul de finanțare se schimbă radical:

Se propune alocarea taxelor în funcție de al cetățeanului, nu doar de locul de muncă. Astfel, banii rămân în comunitatea unde omul trăiește și folosește drumurile sau grădinița. Redistribuirea TVA: Primăriile vor primi o cotă din TVA pentru a stimula economia locală.

Primăriile vor primi o cotă din TVA pentru a stimula economia locală. Stimulente Triplate: Guvernul va tripla sprijinul financiar pentru investiții în localitățile care aleg amalgamarea voluntară, crescând bonusul de la 1.000 la 3.000 lei per locuitor.

3. Servicii Moderne: „Primăria Digitală” și Ghișeul Unic

Chiar dacă administrația se concentrează, serviciile rămân aproape de oameni:

În clădirile fostelor primării vor fi deschise Centre Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS), unde cetățenii pot accesa peste 600 de servicii publice fără a merge în noul centru administrativ. Reprezentantul Primarului: Fiecare localitate componentă a unei primării mari va avea un „Reprezentant al primarului”, un funcționar dedicat care să mențină legătura directă cu cetățenii.

Fiecare localitate componentă a unei primării mari va avea un „Reprezentant al primarului”, un funcționar dedicat care să mențină legătura directă cu cetățenii. Digitalizarea: Se urmărește trecerea de la procesele pe hârtie (prezente în 77% din primăriile mici) la sisteme complet digitale prin platforma e-APL.

4. Profesionalizarea: Echipe de specialiști în loc de „primarul-universal”

În prezent, un primar dintr-un sat mic face simultan achiziții, management de proiect și comunicare. Noua structură prevede:

Primăriile consolidate vor avea posturi dedicate pentru manageri de proiecte europene, specialiști în achiziții și digitalizare. Absorbția Fondurilor UE: Reforma este esențială pentru a putea gestiona cele 19,7 miliarde de lei planificate prin Planul de Creștere Economică între 2025-2028.

Calendarul Implementării

Termenul limită pentru deciziile finale de amalgamare voluntară. Octombrie 2026: Aprobarea oficială a noii structuri administrativ-teritoriale.

Aprobarea oficială a noii structuri administrativ-teritoriale. Noiembrie 2027: Implementarea deplină, odată cu alegerile locale generale.

Miza: Trecerea de la o administrație care consumă 30% din buget doar pe salarii, la una care investește peste 40% din fonduri direct în drumuri, apă și canalizare.