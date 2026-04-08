Mașină de lux, 30 de terenuri și 17 imobile: Ce avere are șeful SPCSB

Directorul Serviciului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, Andrian Munteanu, și-a cumpărat anul trecut un automobil nou, a cărui valoare este aproape egală cu venitul său anual din funcția publică.

Potrivit declarației de avere, în 2025, salariul anual al funcționarului a depășit 965.000 de lei. În același timp, acesta a achiziționat un automobil marca Audi, fără a indica modelul exact, pentru care a achitat circa 920.000 de lei. Vehiculul a fost procurat parțial în leasing. Totodată, Munteanu a vândut un autoturism Skoda Superb pentru aproximativ 500.000 de lei.

Un aport semnificativ la veniturile familiei îl are și soția directorului SPCSB. Aceasta este consilieră locală în comuna Trebujeni și administrează pensiunea „Casa din Luncă” din Orheiul Vechi. În total, femeia a declarat venituri de peste 1 milion de lei, însă doar 2.430 de lei reprezintă salariu, restul provenind din servicii prestate, dividende și darea în arendă.

Pe lângă automobilul de aproape un milion de lei, familia a mai achiziționat în 2025 două terenuri cu o suprafață totală de 2,45 hectare și a primit în dar alte șase terenuri, însumând circa 3,1 hectare. În total, familia deține 30 de terenuri, majoritatea cu destinație agricolă.

Portofoliul imobiliar este, de asemenea, extins. Soții declară 17 bunuri imobile, inclusiv cinci case cu suprafețe de 99,2 m2, 65,1 m2, 153 m2, 53,8 m2 și 40 m2, achiziționate în perioada 2017–2023.

De menționat că, în declarația pentru anul 2024, Munteanu indica și dețineri în patru tipuri de criptomonede, evaluate la aproape 21.500 de dolari. În declarația pentru 2025, aceste active nu mai apar.

Tot în 2024, soția acestuia a beneficiat de circa 500.000 de lei din bugetul de stat, prin intermediul Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.