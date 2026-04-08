Adio, apartament nou! De ce au ajuns locuințele din Capitală doar „piese de muzeu” pe care moldovenii doar le privesc, dar nu le mai cumpără

Conform datelor Instituției Publice „Cadastrul Bunurilor Imobile”, în trimestrul I- 2025 s-au vândut 2.884 de apartamente în mun. Chișinău.

În trimestrul I 2026 s-au vândut doar 623.

Asta înseamnă cu 2.261 de apartamente mai puține.

Adică o cădere de 78,4%.

Nu vorbim despre o simplă încetinire.

Vorbim despre o piață blocată.

Astfel, tranzacțiile cad cu aproape 80%, încă un trimestru și aceasta înseamnă că pentru foarte mulți dintre noi apartamentele au devenit pur și simplu inaccesibile.

Prețurile au rămas sus, creditele sunt grele, iar realitatea bate orice discurs optimist.

Poți spune cât vrei că „piața se așază”.

Dar când oamenii nu mai cumpără, adevărul este altul: locuințele sunt prea scumpe pentru veniturile reale ale noastre.

Și aceasta este problema de fond: nu lipsa dorinței de a cumpăra, ci prețurile exagerate și lipsa puterii de cumpărare.

O piață în care apartamentele se uită la cetățeni de sus, iar cetățenii doar le privesc în vitrină, nu este o piață sănătoasă, este, de fapt, o piață ruptă de realitate.