Tinerii MAN au organizat un flashmob la Guvern: „Guvernarea a petrecut pe ultimul drum Prima casă”

Tinerii Partidului Mișcarea Alternativa Națională au organizat astăzi, 8 aprilie, un flashmob în fața Guvernului Republicii Moldova.

„Guvernarea a petrecut pe ultimul drum programul Prima casă. Să vorbim sincer, acest program nu a murit astăzi, ci a murit imediat după alegeri. De jumătate de an, oamenii o simt pe propria lor piele – au depus dosare, au făcut planuri, au avut speranțe. Aici apare întrebarea, de ce tinerii pleacă din țară – nu o fac din capriciu, dar pentru că nu-și pot construi un viitor în Moldova”, a spus unul dintre participanții la acțiune

„Tinerii au nevoie de acces, tinerii vor să rămână acasă”, a fost un alt mesaj.