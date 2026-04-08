IMAS: Ce partide ar intra în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova, în noul legislativ ar accede șase partide politice. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de IMAS la comanda Independent News din România.

Conform sondajului, PAS ar obține 37% din numărul respondenților deciși, fiind urmat de PSRM cu 21,2%. Pe locul III s-a clasat Partidul „Democrația Acasă” cu 11%.

„Partidul Nostru” condus de Renato Usatîi ar acumula 7,5%, MAN – 5,7%, iar PCRM – 5,5%.

Alte forțe politice nu ar trece pragul de reprezentare de 5%.

Sondajul a fost realizat în perioada 24 martie – 6 aprilie pe un eșantion de 1111 de respondenți din 83 de localități. Marja de eroare este de +/-3%.