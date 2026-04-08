IMAS: Ce partide ar intra în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri

Timpul.md 8 aprilie 2026
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova, în noul legislativ ar accede șase partide politice. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de IMAS la comanda Independent News din România.

Conform sondajului, PAS ar obține 37% din numărul respondenților deciși, fiind urmat de PSRM cu 21,2%. Pe locul III s-a clasat Partidul „Democrația Acasă” cu 11%.

„Partidul Nostru” condus de Renato Usatîi ar acumula 7,5%, MAN – 5,7%, iar PCRM – 5,5%.

Alte forțe politice nu ar trece pragul de reprezentare de 5%.

Sondajul a fost realizat în perioada 24 martie – 6 aprilie pe un eșantion de 1111 de respondenți din 83 de localități. Marja de eroare este de +/-3%.

