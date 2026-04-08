Deținuții angajați ar putea primi salarii de până la 50% din minimul pe țară

Deținuții ar putea avea mai multe șanse să muncească și să câștige bani. Autoritățile propun reguli noi menite să atragă companiile în penitenciare.

Proiectul de lege, care urmează a fi examinat în ședința Cabinetului de Miniștri de miercuri, 8 aprilie, prevede că firmele vor putea beneficia de spații gratuite în închisori pentru o perioadă de până la 3 ani, iar dacă fac investiții – chiar până la 10 ani. În plus, acestea vor putea primi subvenții și vor achita suplimentar 20% din valoarea salariilor către sistemul penitenciar, ceea ce ar putea genera venituri de peste 15 milioane de lei anual pentru aproximativ 1.000 de deținuți angajați.

Necesitatea acestor măsuri este argumentată de datele actuale: în 2025, din 6.334 de deținuți, doar 3.428 erau apți de muncă, iar dintre aceștia doar 1.223 aveau un loc de muncă remunerat. Asta înseamnă 35,6% din cei apți sau doar 19,31% din total.

Potrivit proiectului, deținuții vor fi remunerați între 20% și 50% din salariul minim pe țară, care constituie 6.300 de lei în 2026, în funcție de complexitatea muncii, iar în anumite cazuri pot câștiga mai mult. Totodată, pentru prima dată, perioada lucrată în detenție va fi inclusă în stagiul de cotizare, prin plata contribuțiilor sociale.

O altă schimbare importantă este că unii deținuți vor putea munci în afara penitenciarelor, sub monitorizare electronică, ceea ce ar putea facilita reintegrarea lor după eliberare.

Autoritățile își propun ca, prin aceste modificări, până în 2027 cel puțin 25% dintre deținuți să fie încadrați în muncă, iar până în 2030 – circa 40%, în condițiile în care în prezent Moldova rămâne mult sub nivelul țărilor europene, unde între 50% și 80% dintre deținuți muncesc.