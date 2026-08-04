Ana Revenco își încheie mandatul la conducerea Centrului PATRIOT

Ana Revenco a anunțat că își încheie mandatul de director al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (PATRIOT), instituție pe care spune că a contribuit la construirea ei de la zero începând cu anul 2023.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Revenco a afirmat că a preluat conducerea Centrului într-o perioadă în care Republica Moldova se confrunta cu o intensificare a atacurilor informaționale și că instituția a fost creată fără a avea un model similar care să poată fi preluat.

„Astăzi, când îmi închei mandatul de director, Centrul este o instituție funcțională, cu o echipă profesionistă și mecanisme clare de lucru, iar modelul dezvoltat la Chișinău este analizat la Bruxelles și în alte state, ca experiență din care pot fi preluate și adaptate soluții”, a scris Ana Revenco.

Aceasta susține că activitatea instituției s-a bazat pe o abordare orientată spre prevenirea și anticiparea campaniilor de dezinformare, prin monitorizarea riscurilor, coordonarea instituțiilor și pregătirea răspunsurilor înainte de apariția amenințărilor.

Potrivit ei, Centrul a fost dezvoltat prin colaborarea dintre instituțiile statului, societatea civilă, mediul academic și presa independentă, contribuind la consolidarea rezilienței societății și la protejarea proceselor democratice.

„Războaiele hibride ale epocii moderne nu se termină. Ele doar își schimbă permanent formele, instrumentele și metodele”, a menționat Revenco, adăugând că Republica Moldova va continua să se confrunte cu noi provocări în domeniul securității informaționale.

La finalul mesajului, Ana Revenco le-a mulțumit colegilor pentru activitatea desfășurată în ultimii ani și a precizat că va rămâne implicată în proiecte care contribuie la consolidarea democrației și la susținerea parcursului european al Republicii Moldova.