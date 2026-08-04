Cum l-a achitat judecătoarea Ana Cucerescu pe fostul procuror Igor Popa

Fostul adjunct al procurorului general, Igor Popa, a fost achitat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul în care era acuzat de cinci capete de acuzare privind falsul în declarații. Instanța, prezidată de judecătoarea Ana Cucerescu, a concluzionat că în faptele imputate lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii.

Potrivit sentinței, instanța a dispus achitarea lui Igor Popa pentru cele cinci infracțiuni prevăzute de articolul 352/1 alin. (2) din Codul penal. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile.

Contactați de jurnaliști, reprezentanții Procuraturii Anticorupție au precizat că analizează motivarea instanței și va decide în termenul legal dacă va contesta sentința.

Dosarul penal a fost inițiat în urma autosesizării unui procuror, în cadrul unei alte cauze penale aflate în gestiunea sa.

În cadrul procesului, procurorii au susținut că Igor Popa a omis să includă în declarațiile de avere și interese personale informații despre presupusa sa concubină, Ala Popa, precum și veniturile și bunurile acesteia, în declarațiile depuse în perioada 2018–2020.

De cealaltă parte, fostul adjunct al procurorului general a respins acuzațiile. Acesta a declarat în instanță că a fost căsătorit de două ori cu Ala Popa, însă în perioada vizată de anchetă nu a locuit în concubinaj cu aceasta și nu avea obligația legală de a declara veniturile și bunurile fostei sale soții.

Igor Popa a susținut că, după divorț, relația dintre ei s-a limitat la creșterea celor doi copii și că vizitele la domiciliul acestora nu însemnau că locuiau împreună sau aveau o gospodărie comună. Totodată, el a afirmat că includerea unui imobil în declarațiile sale de avere a fost o eroare tehnică la completarea formularului electronic și nu dovedea că locuia acolo.

Fostul procuror a mai declarat că Autoritatea Națională de Integritate a verificat ulterior declarațiile sale de avere și nu a constatat încălcări ale regimului juridic privind declararea averii și intereselor personale.

Igor Popa a fost reținut în noiembrie 2021 într-un dosar de îmbogățire ilicită, deschis după o investigație jurnalistică privind un apartament de lux din Chișinău în care locuia. Ulterior, procurorii l-au acuzat și de fals în declarații, susținând că nu a declarat bunurile folosite împreună cu fosta sa soție.

În prezent, Procuratura Anticorupție urmează să decidă dacă va contesta sentința de achitare pronunțată de Judecătoria Chișinău.