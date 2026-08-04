Tragedie pe R6: O mașină și un autocar s-au ciocnit frontal. Doi oameni au murit

Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs noaptea trecută pe traseul R6 Chișinău–Orhei–Bălți.

În coliziune au fost implicate un automobil și un autocar care efectua cursa Bulgaria–Bălți, anunță Poliția.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 37 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota Land Cruiser, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, unde s-a ciocnit frontal cu un autocar Setra, în care se aflau 21 de pasageri.

În urma impactului, șoferul automobilului și pasagerul acestuia, un bărbat de 35 de ani, au decedat pe loc.

Șoferul autocarului, în vârstă de 56 de ani, a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei. Totodată, două pasagere, de 43 și 18 ani, au fost preluate de medici pentru investigații.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.