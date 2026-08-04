Tot mai multe indicii sugerează că Rusia ar putea pregăti un nou val de mobilizare pentru războiul din Ucraina, dar Moscova încearcă să rezolve o problemă tot mai dificilă: lipsa de soldați

Tot mai multe indicii sugerează că Rusia ar putea pregăti un nou val de mobilizare pentru războiul din Ucraina. De la scăderea numărului de voluntari și până la metodele tot mai agresive de recrutare, experții arată că Moscova încearcă să rezolve o problemă tot mai dificilă: lipsa de soldați, transmite Mediafax.

Tot mai mulți analiști militari și specialiști în Rusia consideră că președintele Vladimir Putin ar putea ordona o nouă mobilizare după alegerile legislative programate în perioada 18-20 septembrie, scrie Il Post. O astfel de decizie înainte de scrutin ar putea afecta și mai mult imaginea partidului de guvernământ, într-un context în care războiul din Ucraina devine tot mai impopular în rândul populației. Dacă scenariul se confirmă, ar fi a doua mobilizare de amploare de la începutul invaziei din februarie 2022.

Rusia are nevoie de tot mai mulți soldați

Potrivit estimărilor serviciilor occidentale de informații și ale presei independente, Rusia are aproximativ 700.000 de militari implicați în războiul din Ucraina. În peste patru ani de conflict, pierderile ar fi uriașe: cel puțin 450.000 de soldați uciși și aproximativ 1,4 milioane răniți. În același timp, recrutările voluntare au scăzut semnificativ în 2026, fiind cu aproximativ o treime mai mici decât anul trecut. CNN remarca încă din luna iunie că avantajul numeric de care Rusia a beneficiat până acum începe să se diminueze.

Bonusurile financiare nu mai sunt suficiente

După mobilizarea din 2022, Moscova a încercat să atragă voluntari oferind salarii și bonusuri foarte mari. În unele cazuri, un militar poate câștiga echivalentul a 60.000 de euro pe an, de aproape patru ori peste salariul mediu din Rusia. Cu toate acestea, stimulentele financiare nu mai conving suficienți oameni. Teama de pierderile de pe front și reputația armatei ruse îi determină pe mulți să refuze înrolarea.

Presiuni asupra studenților și metode tot mai dure

Surse citate de presa independentă susțin că autoritățile încearcă acum să recruteze inclusiv studenți. Universitățile ar fi primit obiective privind numărul celor care trebuie convinși să semneze contracte cu armata, iar unor tineri li s-ar fi oferit posibilitatea de a evita exmatricularea sau de a obține un loc la facultate în schimbul înrolării.

În paralel, organizațiile care îi ajută pe ruși să părăsească țara spun că primesc sute de solicitări zilnic, iar căutările online despre modalitățile de evitare a serviciului militar au crescut puternic în ultimele săptămâni. Au apărut și relatări privind persoane constrânse să semneze contracte militare după presiuni exercitate de poliție sau de serviciile de securitate, deși amploarea acestor practici nu poate fi verificată independent.

Un semnal urmărit cu atenție

Analiștii observă și o schimbare de ton în presa de stat și în discursul propagandiștilor apropiați Kremlinului. Spre deosebire de perioada anterioară, aceștia nu mai exclud posibilitatea unei noi mobilizări, ci susțin doar că, „deocamdată”, ea nu este necesară. Pe canalele Telegram apropiate armatei circulă deja mesajul că cei care intenționează să se înroleze ar trebui să o facă acum, cât încă beneficiază de condiții financiare avantajoase, sugerând că acestea ar putea deveni mult mai dure în cazul unei mobilizări generale.