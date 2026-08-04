Primarul din Pepeni, în centrul unui scandal după ce a jignit jurnaliști și localnici

Primarul comunei Pepeni, raionul Sângerei, Oleg Cernei, este acuzat de redacția NordNews că a avut un comportament ofensator și intimidant față de jurnaliști, după ce a refuzat să participe la emisiunea „Primarul la Covor”. Potrivit publicației, edilul ar fi ignorat timp de peste o lună invitația oficială, iar ulterior i-ar fi insultat atât pe reprezentanții presei, cât și pe locuitorii comunei care au acceptat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Potrivit jurnaliștilor de la Nordnews.md, pe 22 iunie, redacția a transmis Primăriei Pepeni o solicitare oficială prin care îl invita pe Oleg Cernei să participe la emisiune. Până la 3 august, instituția nu ar fi oferit niciun răspuns oficial. Pe 14 iulie, moderatorul emisiunii l-a contactat telefonic pe primar, iar acesta a spus că nu dorește să participe.

„Eu doar nu v-am dat acordul nici atunci, nici acum”, a declarat edilul, întrebând ulterior: „Aveți 889 de primării în Moldova asta. Chiar ați ajuns numai la primarul de Pepeni?”.

Întrucât primarul a refuzat invitația, jurnaliștii s-au deplasat pe 28 iulie în comuna Pepeni pentru a filma emisiunea fără participarea acestuia și pentru a discuta cu locuitorii despre problemele localității.

După încheierea filmărilor, Oleg Cernei ar fi telefonat redacției și ar fi criticat amplasarea camerelor de filmat în fața Primăriei.

„Nu poți să vii ca prostul și să instalezi camerele în fața primăriei. Cu ce am greșit eu în fața dumneavoastră ca să veniți să-mi faceți mie așa mizerie în fața Primăriei?”, i-ar fi spus edilul administratoarei redacției.

Totodată, acesta ar fi calificat filmările drept o „lipsă de bun-simț”, amenințând că va sesiza Poliția și va acționa instituția media în judecată pentru calomnie, fără a indica informațiile pe care le consideră false.

Potrivit jurnaliștilor, discuția a devenit și mai tensionată după ce primarul a început să i se adreseze administratoarei la persoana a II-a singular. După ce aceasta i-a cerut să păstreze un ton respectuos, Oleg Cernei i-ar fi spus: „Doamna directoare, văd că prost cunoașteți limba română”. În aceeași conversație, edilul a calificat emisiunea drept „greață” și „rușine”.

Criticile au vizat și locuitorii comunei care au acceptat să participe la emisiune. Primarul i-a descris drept „trei babe și trei moșnegi” și a afirmat că nu dorește „să coboare la nivelul unei emisiuni suburbane”, susținând că moderatorul „nu știe a formula întrebări”.

Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a declarat că un ales local trebuie să răspundă criticilor prin argumente, nu prin atacuri la persoană sau afirmații discriminatorii.

„Admit că domnului Cernei s-ar putea să nu-i placă și oamenii care îl critică, dar asta nu înseamnă că trebuie să aibă un comportament descalificant. Ar trebui să aleagă un stil de comunicare decent și să vină cu argumente”, a spus Petru Macovei.

La rândul său, expertul în politici publice Andrei Curăraru, din cadrul comunității Watchdog, a declarat că lipsa unui răspuns la solicitările presei reprezintă, la rândul ei, o formă de comunicare și că astfel de reacții sunt incompatibile cu standardele de transparență pe care trebuie să le respecte un ales local.

După difuzarea emisiunii, conflictul a continuat. Potrivit jurnaliștilor, de pe pagina oficială a Primăriei Pepeni au fost publicate mesaje în care reporterul era descris drept „un june jurnalist prost informat”, iar pe 30 iulie primarul l-ar fi contactat în repetate rânduri pe moderatorul emisiunii, având, potrivit redacției, o atitudine conflictuală care a făcut imposibilă continuarea dialogului.

Jurnaliștii amintesc că nu este prima dată când Oleg Cernei este criticat pentru comportamentul său față de jurnaliști. În octombrie 2025, șase organizații de media au condamnat public atitudinea edilului față de o jurnalistă de la Anticoruptie.md, solicitându-i atunci să prezinte scuze publice și să adopte o conduită respectuoasă față de reprezentanții presei.