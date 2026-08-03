Admiterea în colegii și centre de excelență continuă până pe 9 august

Absolvenții de gimnaziu mai pot depune dosarele pentru admiterea în colegiile și centrele de excelență din Republica Moldova până pe 9 august. Actele pot fi prezentate fizic, la sediul instituțiilor, sau online, prin platforma e-Admitere.

În acest an, în cele 79 de instituții de învățământ profesional tehnic sunt disponibile peste 12.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat.

Centrul de Excelență în Construcții oferă 422 de locuri pentru programele de colegiu și alte 30 pentru învățământul profesional tehnic secundar.

Candidații pot alege specialități precum Construcții, Arhitectură, Design interior și Restaurarea clădirilor de patrimoniu. Pentru programele de Arhitectură și Design interior este obligatorie susținerea unei probe de aptitudini.

După încheierea perioadei de admitere, candidații vor fi clasificați în ordine descrescătoare, în funcție de media de concurs.

Instituția oferă și programe de învățământ dual la specialitățile Construcția și exploatarea drumurilor, Sisteme de alimentare cu gaze, Căldură și ventilare și Tehnologia prelucrării lemnului. Pregătirea teoretică este combinată cu instruirea practică desfășurată în laboratoare.

Colegiul de Ecologie din Chișinău pune la dispoziția candidaților 354 de locuri, dintre care 112 sunt finanțate de la buget.

Printre programele de formare oferite se numără Gospodărirea și protecția apelor, Serviciile antiincendiare, Meteorologia, Designul peisagistic și Dezvoltarea și amenajarea teritoriului.

Colegiul dispune de două cămine, cu o capacitate totală de peste 400 de locuri. Taxa anuală pentru cazare este de 3.500 de lei și acoperă cheltuielile pentru întreținerea și administrarea căminelor.

Prima etapă a admiterii se va încheia pe 9 august în colegii și centrele de excelență, iar în școlile profesionale – pe 16 august.