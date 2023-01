Analiză: Ce se ascunde în spatele mesajului de Revelion a lui Putin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin a ținut sâmbătă, 31 decembrie, un discurs cu ocazia Anului Nou care reflectă viziunea conspiraționistă pe care Moscova o are față de lume. Rusia a invadat Ucraina în acest an, ceea ce a schimbat traiectoria relațiilor internaționale. Moscova nu vede lucrurile așa, în schimb, Putin prezintă Rusia ca pe o victimă a agresiunii și sancțiunilor occidentale. Această diferență marcantă între viziunea asupra lumii și realitate stă la baza mesajelor pe care Moscova le are pentru rușii de astăzi.

Putin a afirmat că 2022 a fost un an de dificultăți și că țara trebuie să ia măsuri majore. El susține că Rusia luptă pentru viitorul său și că își declară într-un fel independența față de politicile sale anterioare. Pe scurt, Rusia a decis să lase în urmă vechiul sistem internațional și să înceteze cu pretenția că îi pasă de dreptul internațional și de Occident. Consideră că Occidentul este în declin și că acum este momentul să accelereze acest declin și să creeze o ordine mondială maniheistă în care Occidentul este de o parte, iar Rusia și autoritarii de cealaltă parte. Occidentul a acceptat această provocare, scrie Ziarul Național.

Acesta este imaginea unui președinte al Rusiei în timp de război. El și-a ținut discursul stând alături de militari, nu pe fundalul Kremlinului, ca de obicei. După cum a explicat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, discursul a fost înregistrat la sediul central al Districtului Militar Sud, a precizat agenția rusă Tass News. „A fost un an de decizii dificile, necesare, de pași importanți în vederea obținerii suveranității depline a Rusiei și a consolidării puternice a societății noastre”, a declarat Putin.

Președintele rus a lăudat „curajul” rușilor trimiși să lupte pentru „Patrie”, dar a acuzat Occidentul de agresiune. „Occidentul a mințit ani de zile cu privire la pace, dar, de fapt, se pregătea de agresiune: Iar astăzi recunoaște deschis acest lucru, fără să se mai rușineze. Ei se folosesc cu cinism de Ucraina și de poporul său pentru a slăbi și diviza Rusia”, a relatat Tass News.

Putin a acuzat, de asemenea, Occidentul că susține „neonaziștii”, ceea ce reprezintă retorica obișnuită a Moscovei cu privire la războiul din Ucraina. El a acuzat Occidentul că promovează sancțiuni împotriva Rusiei. Putin prezintă acest război ca fiind unul legat de istoria Rusiei și de conservarea Rusiei. Lupta Rusiei pentru interesele sale și pentru viitorul său va deveni „un exemplu inspirat pentru alte state în lupta lor pentru o ordine mondială multipolară echitabilă”, a declarat el.

Această ordine mondială „multipolară” este menită să înlăture ordinea mondială condusă de SUA, care a apărut în 1990 în urma Războiului Rece.

Mass-media de stat rusă a promovat o serie de articole care prezintă Occidentul ca fiind în război cu Rusia. Se pare că pregătește terenul pentru politici și mai extreme în noul an 2023.

Acest tip de retorică încearcă, de asemenea, să prezinte Occidentul ca și cum ar fi trădat Rusia și ar fi conspirat cumva împotriva Moscovei. Chiar dacă Rusia este cea care a invadat Ucraina și Moscova este cea care a comis numeroase crime, presa de stat rusă prezintă Occidentul ca nerespectând acordurile de la Minsk care au stat la baza încetării focului în Ucraina în perioada 2014-2021.

Aceasta dorește să prezinte Occidentul ca și cum ar fi pregătit Ucraina pentru un război. Astfel, Rusia ar fi fost implicată într-un fel de atac preventiv. Moscova vrea să își justifice agresiunea prin intermediul acestor conspirații, scrie Jerusalem Post într-o analiză a mesajului.

Discursul de Anul Nou al lui Putin stabilește programul pentru creșterea retoricii împotriva Occidentului în noul an. Astfel, se stabilește o altă viziune prin care Moscova vrea să împartă lumea și să traseze o linie între 2022 și anii de dinainte și de după.

Înainte de 2022 a existat o ordine mondială condusă de SUA, iar Rusia a încercat să o răstoarne în 2022. Acum, în 2023, acesta este primul an al unei noi ordini mondiale, în opinia lui Putin.

Acesta este „anul zero”, într-un fel, al acestui nou experiment care este condus de Moscova care împinge această narațiune paranoică conspirativă. Rusia a creat criza și sancțiunile pentru care acum dă vina pe Occident, creând în esență criza pentru a pretinde că aceasta i-a fost impusă. Singura întrebare care se pune acum este dacă Putin poate gestiona această criză și dacă pariul lui Putin va avea beneficii pentru Moscova sau o va duce la ruină.

