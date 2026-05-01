Analiză POLITICO: NATO nu este pregătită pentru un război cu Rusia

Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu vulnerabilități majore care ar putea împiedica un răspuns eficient în cazul unui atac al Rusiei. Deși NATO a evitat implicarea directă în conflictul dintre SUA și Israel în Iran, această criză a scos la iveală crăpături adânci în sistemul de apărare al aliaților. Oficialii militari europeni avertizează că Moscova ar putea fi capabilă să atace un membru al Alianței până în anul 2029. Lipsa de coeziune politică și stocurile reduse de armament fac ca pregătirea pentru luptă să fie mult sub nivelul necesar. Generalul Dominique Tardif a explicat că lecțiile din Ucraina și Orientul Mijlociu trebuie să ducă la o mai bună înțelegere a modului în care trebuie dezvoltate capacitățile militare.

Potrivit POLITICO, cea mai urgentă problemă identificată de experți este lipsa acută de muniție pentru apărarea aeriană. În timpul conflictului din Iran, Statele Unite au consumat aproximativ jumătate din totalul de rachete Patriot. Franța a raportat, de asemenea, că rezervele sale de rachete Aster și Mica au scăzut. Firme de apărare precum Rheinmetall și MBDA au indicat deja cereri uriașe și lipsuri iminente pe piață. Dacă SUA își vor muta atenția către regiunea Indo-Pacific, Europa va rămâne cu resurse mult prea puține.

În prezent, Rusia produce lunar între 6.000 și 7.000 de drone de atac. Acest lucru ar putea lăsa NATO fără rachete de interceptare scumpe în doar câteva săptămâni. Calvin Bailey, parlamentar britanic, a avertizat că Moscova ne va scoate rapid dintr-un război prin costurile ridicate ale apărării. Justin Bronk de la institutul RUSI a sugerat că NATO are nevoie urgentă de interceptoare mai ieftine, precum rachetele AGR-20 ghidate prin laser. De asemenea, aliații ar trebui să investească în măsuri de apărare pasivă, cum ar fi adăposturile din beton armat pentru avioane. Această criză a munițiilor va fi un subiect central la summitul liderilor NATO din luna iulie.

Flote maritime nepregătite și superioritatea aeriană

Analiza arată că investițiile în forțele navale au fost neglijate începând cu anul 2022 în favoarea forțelor terestre. Un exemplu clar este cel al Marii Britanii, a cărei navă HMS Dragon a fost trimisă în port imediat după plecare din cauza unei defecțiuni tehnice. Mai puțin de jumătate din flota Canadei este operațională în prezent, conform premierului Mark Carney. Șeful forțelor maritime britanice, generalul Gwyn Jenkins, a recunoscut că Marina Regală nu este gata de război. În cazul unui conflict cu Rusia, navele ar fi cruciale pentru a neutraliza submarinele rusești și rachetele Kalibr.

Pe lângă problemele maritime, NATO trebuie să regândească și conceptul de dominare aeriană. Capacitatea Iranului de a lovi statele din Golf cu peste 5.000 de rachete și drone, în ciuda campaniei aeriene americane, arată limitele bombardamentelor convenționale. Experții propun investiții masive în arme de precizie cu rază lungă, capabile să lovească siturile de producție de drone din interiorul Rusiei. Se discută deja despre achiziționarea de rachete AGM-88G americane, care au o rază de acțiune de până la 300 de kilometri.

Dezbinare politică și expertiza Ucrainei

Relația dintre membrii NATO este tensionată, mai ales după ce Europa a refuzat cererile lui Trump de sprijin militar în Iran. Trump a criticat dur Alianța, numind-o un „tigru de hârtie”, ceea ce ridică temeri privind un sprijin limitat al SUA în cazul unei invazii rusești. Fostul secretar general Anders Fogh Rasmussen a declarat că „timpul măgulelilor a trecut” și că Europa trebuie să adopte o abordare tranzacțională cu Washingtonul. El propune ca sprijinul european pentru securitatea rutelor maritime să fie legat direct de angajamentul SUA față de NATO.

În acest context dificil, Ucraina a început să joace rolul de furnizor de securitate pentru aliați. Imediat după începerea războiului din Iran, Ucraina a trimis experți în drone pentru a ajuta țările din Orientul Mijlociu. NATO a extins legăturile instituționale cu Kievul prin programe precum UNITE-Brave, menit să achiziționeze tehnologie inovatoare. Specialiștii recomandă crearea unei „centuri” de active anti-drone aproape de granița cu Rusia ca primă linie de apărare.