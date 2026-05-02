Anchetă la SIS după o „misiune eșuată” a celor doi ofițeri capturați în Rusia

Serviciul de Informații și Securitate(SIS) a inițiat o anchetă internă după eșecul unei misiuni desfășurate în Federația Rusă, în urma căreia doi ofițeri moldoveni au fost capturați. Anunțul a fost făcut de directorul instituției, Alexandru Musteața, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV. „Ofițerii noștri au mers acolo într-o misiune secretă, detaliile căreia nu vi le pot da şi comenta deloc. Din păcate, misiunea a eșuat, iar ei au fost capturați”, a precizat acesta.

„Cei doi ofițeri care au fost aduși acasă sunt doi tineri, un exemplu pentru noi, care au mers într-o misiune secretă în Federația Rusă, în interesul securității naționale.

Ei au mers într-o misiune secretă, din păcate, detalii nu vă pot da, dar misiunea a eșuat și ei au fost capturați, fapt pentru care noi avem și o anchetă internă și o evaluare internă asupra acestui fapt, a ce s-a întâmplat, noi am început-o chiar în momentul în care au fost capturați.” , a declarat directorul SIS, Alexandru Musteața.

„Din start am pornit ancheta. 99% din toată evaluarea a fost finalizată. Tot ce a rămas sunt declarațiile lor (n.r. ofițerilor). Acum că sunt acasă, sunt în siguranță, colegii mei vor discuta cu ei, să vedem tot tabloul, de ce această misiune a eșuat. Și vom lua o decizie”, a mai adăugat Musteața.