Anatol Țăranu: Factorul geopolitic a dominat agenda electorală

Factorul geopolitic a dominat campania electorală pentru parlamentarele din septembrie, eclipsând dezbaterile legate de economie, infrastructură sau calitatea guvernării. Opinia aparține comentatorului Anatol Țăranu, care a menționat că discursul electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate s-a concentrat mai degrabă pe vectorul geopolitic decât pe soluții pentru dezvoltarea țării.

Anatol Țăranu a remarcat faptul că promisiunile PAS pentru următorii patru ani au fost prezentate ca fiind ambițioase, însă dezbaterile electorale nu au adus în prim-plan proiecte clare de dezvoltare. În opinia sa, această orientare spre temele geopolitice a diminuat atenția asupra reformelor economice și sociale.

„Ceea ce a promis PAS să realizeze în patru ani este extrem de ambițios. Dar trebuie să vedem în ce măsură vor reuși aceste lucruri. Astăzi trebuie să atragem atenția la programele de dezvoltare, care ar fi trebuit să fie prezente în această campanie electorală, dar dezbaterile electorale nu s-au axat pe programele de dezvoltare. La noi, mai mult s-a dezbătut factorul geopolitic. El la dominat categoric agenda electorală”, a spus comentatorul politic, Anatol Țăranu.

Mai mult, Anatol Țăranu precizează că, după alegeri, discuțiile din spațiul public se concentrează pe personalitatea viitorului prim-ministru și pe biografia acestuia, în loc să se axeze pe programul de guvernare. Această abordare, în opinia analistului, reflectă o lipsă de maturitate politică și o neînțelegere a priorităților reale ale țării.

„Acum suntem în așteptarea noului Guvern, iar dezbaterea din societate mai mult se axează pe personalitatea noului prim-ministru, pe când esența vizează mecanismele unui progres economic. Deocamdată se discută CV-ul prim-ministrului, în loc să se discute programul de guvernare cu care vine”, a precizat Anatol Țăranu.

În opinia sa, Guvernele PAS din ultimii patru ani au reușit să mențină stabilitatea într-o perioadă plină de crize: pandemie, război la graniță, inflație, însă nu au reușit să înregistreze o veritabilă creștere economică.

„În ultimii patru ani am avut doi prim-miniștri PAS. Când spunem că ei au fost manageri de criză, este adevărat. Ei au menținut Republica Moldova pe linia de plutire, nu au permis ca crizele să destabilizeze starea lucrurilor. Putem spune că sarcina menținerii unei stabilități a fost atinsă. Dar din punctul de vedere al construcției, actuala guvernare a eșuat. S-au construit niște drumuri, dar avem o stagnare economică. Precedenta guvernare a plecat fără să lase un plan clar de dezvoltare economică”, a mai spus comentatorul Anatol Țăranu.