În viitorul Legislativ va fi creată o nouă comisie parlamentară

În Parlamentul de legislatura a-XII-a va fi instituită o comisie nouă. Despre acest lucru anunță reprezentanții formațiunii PAS, care au obținut majoritatea mandatelor de deputat.

„Avem o majoritate clar proeuropeană în Parlament, ceea ce va sprijini procesul nostru de integrare, pentru că mai avem încă un drum lung de parcurs. Ne așteaptă mii de directive europene care trebuie transpuse în legislația Republicii Moldova. Pentru aceasta va fi constituită o nouă comisie pentru grăbirea procesului — o comisie de integrare europeană”, a declarat Marcel Spătari în cadrul unei conferințe de presă.

Menționăm, că în legislatura precedentă, Parlamentul a avut 11 comisii permanente. Acestea sunt: Comisia juridică, numiri și imunități; Comisia economie, buget și finanțe; Comisia securitate națională, apărare și ordine publică; Comisia politică externă și integrare europeană; Comisia drepturile omului și relații interetnice; Comisia administrație publică și dezvoltare regională; Comisia mediu, climă și tranziție verde; Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media; Comisia agricultură și industrie alimentară; Comisia protecție socială, sănătate și familie; Comisia de control al finanțelor publice.