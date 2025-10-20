Țuțu, în fața instanței

Constantin Țuțu a fost adus silit în fața instanței în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență.

Decizia de aducere silită a fost luată, pe 8 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a mai dispus ca inculpatul să fie reprezentat de un avocat din oficiu.

Ședința de judecată din 8 octombrie a avut loc în absența lui Țuțu și a avocatului său, Ion Negura, care a invocat „motive personale” și a cerut amânarea cauzei, motivând că nu a reușit să discute cu clientul său de la momentul escortării acestuia în Republica Moldova.

„La data de 8 octombrie a parvenit o cerere din partea avocatului Ion Negura care solicita amânarea ședinței de judecată, invocând că de când inculpatul a fost escortat în R. Moldova nu a avut posibilitatea să se întâlnească și nu au coordonat poziția în dezbateri judiciare”, a declarat judecătorul Petru Păun.

Reprezentanta acuzării, procuroarea Elena Cazacov, a calificat cererea avocatului drept o tentativă de tergiversare a procesului penal, solicitând sancționarea apărătorului pentru neprezentare nemotivată.

„Neconsultarea poziției cu clientul nu constituie un temei de neprezentare în ședința de judecată. Pentru a evita pe viitor tergiversarea cauzei, considerăm că urmează să fie aplicată o amendă judiciară în privința avocatului”, a declarat procuroarea.

Instanța a admis solicitarea acuzării, aplicând o amendă de 2.000 de lei avocatului Ion Negura pentru neprezentare nemotivată.

Judecătorul a decis, de asemenea, ca la următoarea ședință, adică la cea de astăzi, Constantin Țuțu să fie apărat de un avocat din oficiu, iar prezența acestuia în instanță să fie asigurată prin aducere silită.

Pe 2 octombrie 2025, fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost reținut în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, pe sensul de intrare în Republica Moldova dinspre Ucraina.

Anterior, se vehicula că fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, s-ar afla la Tiraspol.

Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Gălușca, declară că fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, care a fost reținut ieri-seară la vama Vulcănești, a venit benevol la hotar. „Cert este faptul că venea din Ucraina”, a menționat acesta.

Procurorii au anunțat ulterior că Țuțu este investigat și pentru „traversare ilegală a frontierei”.