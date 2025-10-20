Vasile Cantarji: Suntem într-o criză demografică de proporții

Sociologul Vasile Cantarji afirmă că Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică profundă, care pune sub semnul întrebării perspectivele sale de dezvoltare pe termen lung.

Potrivit sociologului, declinul populației și migrația masivă sunt rezultatul unor politici amânate și a lipsei unei viziuni strategice în domeniul social.

Vasile Cantarji menționează că preocupările majore ale moldovenilor nu s-au schimbat semnificativ în ultimii ani. În ciuda schimbărilor politice și a contextului regional, oamenii continuă să se confrunte cu aceleași dificultăți cotidiene: inflație, salarii mici, corupție.

„Problemele majore care-i preocupă pe oameni nu se schimbă. E vorba de prețurile mari, viitorul copiilor, veniturile mici, corupția, sărăcia și șomajul. Aceste subiecte sunt constante în topul problemelor cetățenilor. Dintre acestea, corupția a intrat în top acum zece ani. Imediat după declanșarea războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, la ultima măsurare, frica de război a fost indicată de 40% dintre respondenți”, a spus Vasile Cantarji.

Sociologul a remarcat o schimbare notabilă în percepția generală a cetățenilor față de direcția în care se îndreaptă țara. Pentru prima dată în ultimii 25 de ani de monitorizare a opiniei publice, numărul celor care cred că Republica Moldova merge într-o direcție pozitivă l-a depășit pe cel al pesimiștilor.

„La întrebarea de apreciere a direcției țării, din cei 25 de ani de măsurare a opiniei publice, în ultimii ani, înregistrăm o creștere a celor care apreciază pozitiv direcția țării. Până acum, încă niciodată n-am avut situația în care aprecierile pozitive să fie mai multe decât aprecierile negative. Diferența nu este mare, dar este sesizabilă. Asta în condițiile în care anterior numărul celor care credeau că țara merge într-o direcție greșită era net mai mare decât numărul celor care credeau că se îndreaptă într-o direcție pozitivă. Cetățenii cu aspirații proeuropene apreciază direcția țării ca fiind pozitivă”, a precizat sociologul.

Potrivit lui, cea mai gravă problemă cu care se confruntă Republica Moldova este cea demografică. Scăderea natalității, îmbătrânirea populației și migrația continuă a tinerilor creează un dezechilibru dificil de corectat. „Cea mai mare problemă, care umbrește perspectivele dezvoltării țării, este situația demografică. Suntem într-o criză demografică de decenii. Procesele demografice și cele migraționale au loc de mult timp, iar dimensiunea lor de astăzi este determinată de deciziile de acum 20 de ani. Politicile de ameliorare a crizei demografice vor avea impact peste decenii”, a mai spus Vasile Cantarji.