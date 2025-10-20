Găgăuzia a marcat Ziua Comemorării Victimelor Foametei din 1946 – 1947

Regiunea Autonomă Găgăuză a marcat Ziua Comemorării Victimelor Foametei din 1946–1947, organizând o conferință științifică anuală în satul Avdarma, dedicată memoriei celor care au pierit în urma foametei ce a afectat grav sudul Moldovei.

La eveniment au participat academicieni, istorici, cercetători, scriitori și personalități publice, care au discutat despre cauzele și consecințele foametei, precum și despre necesitatea păstrării memoriei colective a acestei tragedii.

Tema din acest an a fost: „Cercetarea și înțelegerea istorică a memoriei victimelor represiunilor staliniste: probleme, realizări și perspective”. Printre participanți s-au numărat istoricul Ignat Kazmaly, fondator al Muzeului de Istorie al Satului Avdarma, academicienii Valeriu Pasat și Anatol Țăranu, precum și doctorii în științe istorice Ion Șișcanu, Anatol Petrencu și Zinaida Bolea.

Cercetătorii au evidențiat că, potrivit datelor oficiale, aproximativ 200.000 de persoane au murit în Republica Moldova în perioada 1946–1947, însă estimările istorice indică un număr semnificativ mai mare. În Găgăuzia, mortalitatea provocată de foamete ar fi fost de până la zece ori mai mare decât în alte regiuni ale țării, afectând între 30 și 50% din populația locală.

Ziua Comemorării Victimelor Foametei a fost instituită oficial în Găgăuzia în 2019, iar data de 19 octombrie marchează momentul când, în 1946, autoritățile din Comrat au trimis primele rapoarte despre decesele cauzate de lipsa acută de hrană.

La nivel național, Republica Moldova comemorează Victimele Foametei Organizate din 1946–1947 în a treia sâmbătă din aprilie, tradiție instituită în anul 2022, la 75 de ani de la tragedie.