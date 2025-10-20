Ion Ceban: Guvernarea PAS lasă în urmă stagnare economică și o datorie dublată

Primarul Chișinăului și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare își încheie mandatul „cu o stagnare economică și o creștere accentuată a datoriei publice”.

În cadrul unei emisiuni televizate, Ceban a declarat că situația financiară a Republicii Moldova „a atins un nivel critic”, menționând că deficitul bugetar este de aproximativ 17 miliarde de lei, iar datoria publică a crescut la 139 de miliarde de lei, aproape dublu față de acum patru ani.

„Ce s-a făcut cu acești bani? Unde s-au dus? Cum au afectat aceste fonduri viața fiecărui cetățean? Aceasta este principala întrebare”, a declarat primarul, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care au fost gestionați banii publici.

Liderul MAN a anunțat că formațiunea sa și blocul „Alternativa” vor acționa ca o opoziție activă și profesionistă în noul Parlament, promițând „o critică constructivă și soluții concrete”.

„Veți vedea asta în Parlament – opoziția va fi competentă și responsabilă”, a spus Ceban, precizând totodată că nu își va prelua mandatul de deputat, preferând să rămână în funcția de primar al municipiului Chișinău.