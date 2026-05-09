Anatol Țăranu: UE a adus Europei pace și cel mai prosper spațiu din lume

Analistul politic Anatol Țăranu afirmă că dezvoltarea economică și menținerea păcii sunt principalele caracteristici ale Uniunii Europene, iar aderarea R. Moldova la UE ar însemna inclusiv consolidarea securității și a rezilienței statului.

Potrivit lui Țăranu, Uniunea Europeană reprezintă una dintre cele mai eficiente comunități de state din lume, care a reușit să evite conflictele militare și să creeze cel mai prosper spațiu economic și social.

„Uniunea Europeană este una dintre principalele și cea mai eficientă comunitate de state pe mapamond care demonstrează eficiență și capacitate de a evita războaiele”, a declarat analistul.

Acesta a subliniat că menținerea păcii în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial reprezintă „cea mai mare realizare a civilizației umane”.

„Uniunea Europeană este ceea ce a permis ca după 1945, pe continentul european, în zona care constituie UE, să nu existe niciun conflict militar”, a afirmat Anatol Țăranu.

Analistul consideră că aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană ar aduce nu doar beneficii economice, ci și o mai mare siguranță pentru stat.

Potrivit lui Țăranu, Bruxelles-ul lucrează în prezent la dezvoltarea unui sistem european de apărare, însă procesul este încă la început.

„Aderarea la UE, indiscutabil, va crește gradul de reziliență, inclusiv militară, a R. Moldova”, a spus analistul.

Totodată, acesta a precizat că, în prezent, singurul mecanism care garantează securitatea statelor membre rămâne NATO.

„UE nu este un garant absolut al securității. Unicul mecanism suficient care garantează securitatea membrilor săi este NATO”, a subliniat Anatol Țăranu.

Analistul a atras atenția și asupra diviziunilor din societatea moldovenească, afirmând că lipsa unei coeziuni interne afectează capacitatea țării de a avansa mai rapid pe calea europeană.

Potrivit acestuia, modul în care este marcată ziua de 9 mai demonstrează cât de scindată rămâne societatea și cât de mult mai are R. Moldova de recuperat în ceea ce privește înțelegerea interesului național.