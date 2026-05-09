Ion Ceban are un salariu mai mic decât primarii din Bălți și Cahul. Care este motivul

Primarii municipiilor Cahul, Hâncești și Bălți au încasat în 2025 cele mai mari salarii dintre toți edilii de municipii din Republica Moldova, de aproximativ 550.000 de lei anual, potrivit declarațiilor de avere. În același timp, primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat venituri salariale de aproape două ori mai mici, deși conduce cea mai mare municipalitate din țară.

Datele arată că edilul Chișinăului a raportat pentru anul trecut un salariu de 285.011 lei, echivalentul a circa 23.750 de lei lunar. În plus, acesta a declarat aproape 59.400 de lei din diurne.

Prin comparație, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a declarat venituri salariale de 505.451 de lei, adică peste 42.000 de lei lunar, iar primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, a raportat un salariu brut de 550.446 de lei, ceea ce înseamnă aproape 46.000 de lei pe lună.

Ministerul Finanțelor explică faptul că diferențele apar din modul în care este reglementată salarizarea primarilor prin Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit instituției, funcția de primar este considerată funcție de demnitate publică, iar salariul lunar este format dintr-o parte fixă și una variabilă.

Partea fixă include salariul de bază, sporul pentru grad profesional, sporurile pentru titluri științifice sau onorifice, iar partea variabilă cuprinde sporuri de performanță și alte sporuri specifice. În plus, legea permite acordarea de premii unice și a premiului anual.

Ministerul mai precizează că primarii autorităților publice locale de nivelul întâi beneficiază și de un spor pentru consolidarea capacităților manageriale, echivalent cu 50% din salariul de bază.

Totodată, în cazul Chișinăului și Bălțiului, inclusiv primarii pot primi o indemnizație lunară suplimentară de până la 40% din salariul de bază, acordată proporțional cu timpul efectiv lucrat și în baza unui regulament aprobat de consiliul local.

Potrivit calculelor Ministerului Finanțelor, salariul lunar al primarului Chișinăului ar depăși 30.000 de lei, iar cel al primarului din Bălți ar fi de 26.788 de lei. În cazul primarului din Cahul, salariul lunar de bază ar depăși puțin 19.000 de lei.

Diferențele dintre aceste cifre și sumele declarate oficial sunt explicate prin includerea premiilor, sporurilor și altor plăți suplimentare.

Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, consideră că municipiul Chișinău este dezavantajat în actuala formulă de salarizare, susținând că modificările legislative care au majorat salariile altor primari nu au fost aplicate în aceeași măsură și pentru Capitală.

Acesta a atras atenția că impactul nu se limitează la primar, ci afectează și funcționarii din Primăria Chișinău, care nu beneficiază de aceleași mecanisme de majorare a veniturilor ca alte autorități locale.

La rândul său, experta în economie politică Mihaela Sirițanu afirmă că discrepanța salarială este rezultatul suprapunerii a două acte normative care nu au fost armonizate.

Potrivit acesteia, legea salarizării oferă anumite sporuri doar primarilor din autoritățile locale de nivelul întâi, categorie în care intră municipii precum Cahul sau Hâncești. În schimb, municipiul Chișinău este încadrat prin lege într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, având în subordine 35 de localități.

Experta consideră că astfel s-a creat un paradox: primarul care administrează cea mai mare localitate din țară, cu cel mai mare buget și cel mai extins aparat administrativ, ajunge să fie remunerat mai puțin decât edilii unor orașe mult mai mici.

Totodată, aceasta amintește că Legea nr. 305/2024, aplicabilă din ianuarie 2025, prevede ca salariile primarilor să fie calculate în funcție de numărul de locuitori, nu de statutul administrativ al localității. În teorie, această schimbare ar trebui să corecteze actuala diferență, însă efectele concrete asupra veniturilor din Primăria Chișinău nu sunt, deocamdată, clarificate public.