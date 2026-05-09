Maia Sandu l-a întâmpinat la Chișinău pe Nikos Christodoulides, președintele Ciprului

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, care efectuează o vizită de lucru în țara noastră.

Cei doi șefi de stat vor susține declarații de presă la sediul Președinției, după care vor participa la evenimentele dedicate Zilei Europei organizate în Piața Marii Adunări Naționale, unde urmează să se adreseze publicului în jurul orei 20:30.

Menționăm că aceasta este prima deplasare bilaterală a unui președinte cipriot în Republica Moldova.

Evenimentul confirmă consolidarea relațiilor dintre Chișinău și Nicosia și sprijinul Ciprului pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul în care statul cipriot deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026