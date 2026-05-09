Kallas: Unirea Moldovei cu România poate fi decisă doar de cetățenii celor două state

Kaja Kallas spune că unirea Republicii Moldova cu România poate fi decisă doar de cetățenii celor două țări. Înalta reprezentantă a UE pentru Afaceri Europene și Politică de Securitate a declarat, într-un interviu pentru TVR Moldova, că oamenii trebuie să își aleagă singuri viitorul.

„Desigur că cetățenii din țara voastră și cei din România trebuie să decidă ce fel de viitor își doresc. Nu depinde de noi să spunem. Eu cred că Europa este, de asemenea, un proiect de unificare. Așa că dacă noi toți vom fi acolo, împreună, va fi în beneficiul tuturor”, a declarat Kaja Kallas.

În ultima perioadă, președinții celor două țări, Maia Sandu și Nicuşor Dan, au abordat acest subiect, spunând că dorința cetățenilor va fi cea care va dicta pașii care urmează. De altfel, un sondaj publicat zilele acestea de INSCOP Research arată că aproape 72% dintre români ar vota „DA” la un referendum privind unirea cu Republica Moldova.

Experții spun că această tendință vine pe fondul relațiilor tot mai strânse dintre Chișinău și București, dar și al creșterii curentului unionist de pe ambele maluri ale Prutului.