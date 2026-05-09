Batrîncea, indignat că muzica din Orășelul European s-a auzit la marșul ocupanților

Socialistul a criticat și muzica difuzată în zona „Orășelului European”, afirmând că aceasta ar fi afectat desfășurarea tradițională a evenimentului organizat de PSRM.

„Ziua Victoriei este o tradiție a poporului nostru. Bunicii și străbunicii noștri au vărsat sânge pentru ca urmașii lor să-și amintească. Aceste lucruri sunt sfinte pentru majoritatea cetățenilor, dar cine atacă această memorie? Cei care se află la guvernare”, a declarat Batrîncea.

El a mai spus că organizarea concomitentă a celor două evenimente și modul în care este gestionat accesul în Piața Marii Adunări Naționale ar avea scopul de a crea tensiuni.

„Au închis accesul la piață, au instalat garduri, au dat muzica tare, pentru ca oamenii să nu se poată aduna normal. Noi nu am creat probleme nimănui, dar oamenii văd cine provoacă și cine încearcă să dezbine”, a afirmat deputatul.

Întrebat dacă Ziua Europei și Ziua Victoriei pot fi marcate în paralel, Batrîncea a criticat alegerea datei de 9 mai pentru Ziua Europei în Republica Moldova, în condițiile în care în unele state europene aceasta este marcată pe 8 mai.

„Cine a luat această decizie a urmărit să creeze diviziuni”, a adăugat el.

Solicitat pentru un comentariu, Guvernul a îndemnat actorii politici să evite mesajele care pot alimenta diviziunile din societate și să contribuie la coeziune socială.

„Astăzi comemorăm pacea și onorăm memoria celor care au murit într-un război devastator. Îndemnăm toți politicienii să evite mesajele care dezbină și să contribuie la consolidarea bunei înțelegeri și a respectului reciproc”, a precizat Executivul pentru NewsMaker.

În Republica Moldova, 9 Mai este marcată simultan ca Zi a Victoriei și Zi a Europei. Prima comemorează sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa, iar cea de-a doua celebrează pacea și unitatea europeană. La Chișinău au loc, tradițional, atât Marșul Memoriei, organizat de formațiuni de stânga, cât și evenimentele dedicate Zilei Europei în Piața Marii Adunări Naționale, urmate de un concert organizat de autorități.

Din 2022, în Republica Moldova sunt interzise simbolurile asociate agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv Panglica Sfântului Gheorghe și semnele „Z” și „V”, încălcarea legii fiind sancționată cu amenzi.