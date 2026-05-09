Chiveri: Regimul de la Tiraspol este susținut politic, economic și militar de Rusia

Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, susține că administrația de la Tiraspol continuă să acționeze în strânsă legătură cu Rusia, iar acest lucru influențează inclusiv procesul de negocieri privind conflictul transnistrean.

Valeriu Chiveri a declarat că, în prezent, relația dintre Chișinău și Tiraspol se rezumă în principal la un dialog de lucru și la menținerea comunicării pe platformele existente.

„Nu putem vorbi despre negocieri propriu-zise. Este vorba de o comunicare în regim de lucru”, a afirmat Valeriu Chiveri.

Potrivit vicepremierului, R. Moldova continuă să pledeze pentru soluționarea conflictului în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a statului.

În schimb, susține Chiveri, administrația de la Tiraspol promovează în continuare menținerea actualului statut al regiunii.

„Noi pledăm pentru respectarea suveranității și integrității teritoriale. Cei de la Tiraspol continuă să pledeze pentru statu-quo”, a declarat oficialul.

Vicepremierul afirmă că autoritățile de la Chișinău încearcă să imprime o nouă dinamică procesului de reintegrare și speră la rezultate vizibile într-o perioadă nu foarte îndelungată.

Totuși, Valeriu Chiveri spune că nu există, deocamdată, semnale de flexibilitate din partea administrației separatiste.

„Nu vedem elemente de flexibilitate din partea cealaltă, de la Tiraspol”, a precizat acesta.

Întrebat dacă există forțe externe care se opun procesului de reintegrare, vicepremierul a indicat direct spre Federația Rusă.

„Regimul de la Tiraspol acționează în tandem cu Rusia”, a declarat Valeriu Chiveri.

Potrivit oficialului, Moscova exercită o influență majoră asupra regiunii transnistrene prin prezența militară ilegală, sprijinul politic, economic și energetic acordat administrației separatiste.

„Poziția intransigentă a Tiraspolului este dictată în primul rând de acest sprijin”, a conchis vicepremierul pentru reintegrare.