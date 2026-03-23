Anchetă de serviciu la Infocom. Primarul Ion Ceban solicită demiterea conducerii

În cadrul întreprinderii municipale Infocom a fost inițiată o anchetă de serviciu cu privire la activitatea conducerii instituției. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, care a solicitat inițierea procedurilor de demitere a conducerii Infocom, indiferent de rezultatele anchetei.

În cadrul ședinței operative de la Primărie, edilul a menționat că decizia vine în urma discuțiilor cu locuitorii din sectorul Buiucani, care s-au plâns că unele asociații ar fi fost create fără acordul majorității locatarilor.

Ion Ceban a cerut ca verificările să fie efectuate în regim de urgență, iar ancheta să fie finalizată în cel mult trei zile. În paralel cu ancheta internă, primarul a solicitat depunerea sesizărilor la Procuratura Generală și la Centrul Național Anticorupție.

Primarul capitalei a acuzat partidul de guvernare că ar fi creat premisele acestei situații prin modificările legislative care au permis înființarea asociațiilor de locatari cu acordul a doar cinci persoane.