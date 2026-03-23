Pădurea de la Ghidighici, transformată în groapă de gunoi: Autoritățile, sesizate

Mai multe gunoiști neautorizate au fost depistate în pădurea de pin din apropierea satului Ghidighici, pe teritoriul Ocolului Silvic Ghidighici. Despre acest lucru a anunțat Partidul Politic Alianța „Moldovenii”, care a transmis sesizări către autoritățile competente.

Potrivit formațiunii, au fost identificate acumulări de deșeuri în Cantonul silvic nr. 10, care ar afecta mediul și ar putea genera riscuri pentru sănătatea publică. În sesizările transmise către Primăria Ghidighici și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, partidul a solicitat intervenția instituțiilor responsabile, inclusiv eliminarea gunoiștilor neautorizate și investigarea cazurilor.

De asemenea, reprezentanții formațiunii au propus instalarea panourilor informative privind sancțiunile pentru depozitarea ilegală a deșeurilor, precum și intensificarea monitorizării zonelor afectate.

Totodată, aceștia au cerut identificarea persoanelor responsabile de depozitarea ilegală a deșeurilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislație.

Reprezentanții Alianței „Moldovenii” au subliniat că situația semnalată evidențiază necesitatea unor măsuri mai eficiente de protecție a mediului și a unei implicări sporite din partea autorităților și cetățenilor.

Deocamdată, autoritățile vizate nu au oferit o reacție publică pe marginea acestor sesizări.