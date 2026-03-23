Uniunea Europeană exclude Ungaria din discuțiile sensibile din cauza temerilor legate de scurgerile de informații către Rusia

UE limitează fluxul de materiale confidențiale către Ungaria, iar liderii se întâlnesc în grupuri mai mici, după cum a avertizat premierul polonez Donald Tusk, cu privire la suspiciunile că guvernul lui Viktor Orbán împărtășește informații cu Rusia, scrie Politico.

Însă nu va exista niciun răspuns oficial al UE la o nouă serie de acuzații din cauza posibilului impact asupra alegerilor maghiare din 12 aprilie, potrivit a cinci diplomați și oficiali europeni care au declarat pentru POLITICO că sunt îngrijorați de riscul ca Budapesta să scurgă informații sensibile către Kremlin.

„Vestea că oamenii lui Orbán informează Moscova despre reuniunile Consiliului UE în fiecare detaliu nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni”, a scris duminică pe X premierul polonez Donald Tusk, care l-a susținut pe liderul opoziției maghiare Péter Magyar în alegeri.

„Avem suspiciuni în această privință de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar atunci când este strict necesar și spun doar atât cât este necesar”.

Într-un raport publicat sâmbătă, Washington Post a precizat că guvernul lui Orbán a menținut contacte strânse cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina, iar ministrul de externe Péter Szijjártó a folosit pauzele din timpul întâlnirilor cu alte țări membre pentru a-l actualiza pe omologul său rus, Serghei Lavrov.

Îngrijorările legate de trimiterea de informații direct către Moscova de către Ungaria au stat la baza apariției formatelor de întâlniri cu lideri cu aceleași interese, în loc să se organizeze întâlniri cu toți cei 27 de membri ai UE, a declarat unul dintre oficialii guvernamentali europeni, căruia, la fel ca alții din acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber despre chestiuni sensibile.

„În general, statele membre mai puțin loiale sunt principalul motiv pentru care cea mai mare parte a diplomației europene relevante se desfășoară acum în diferite formate mai mici – E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF etc.”, a spus oficialul.

Cifrele se referă la numărul de lideri europeni din grup. Alianța de la Weimar este formată din Franța, Germania și Polonia. NB8 reprezintă cele opt țări din țările nordice și baltice. JEF este Forța Expediționară Comună a 10 națiuni din nordul Europei.

„Știri false”

Fostul ministru de externe lituanian, Gabrielius Landsbergis, care a participat frecvent la reuniunile Consiliului la care era prezent Szijjártó, a declarat pentru POLITICO că a fost avertizat încă din 2024 că partea maghiară ar putea transmite informații Rusiei și că el și omologii săi au limitat informațiile pe care le-au împărtășit atunci când acesta era prezent.

Chiar înainte de un summit NATO critic de la Vilnius în 2023, trimisii au încercat să excludă delegația Budapestei din discuțiile sensibile, a spus Landsbergis.

„Vorbeam doar în termeni formali, ulterior ieșind la discuții fără Ungaria despre obiectivele summitului”, a spus el.

Grupul celor Nouă de la București, un club de țări de pe flancul estic al alianței militare, ar fi avut în vedere eliminarea Budapestei din format în anul următor, din cauza eșecului de a ajunge la un acord privind sprijinul pentru Ucraina.

Ministrul ungar pentru Europa, János Bóka, a declarat pentru POLITICO că știrile din weekend erau „știri false” concepute ca „o reacție disperată la faptul că [partidul lui Orban] Fidesz a câștigat avânt în campania electorală. Dar poporul maghiar nu va fi înșelat”.

La rândul său, Szijjártó a respins conținutul articolului din Washington Post și a acuzat presa că prezintă „teorii ale conspirației care sunt mai absurde decât orice s-a văzut până acum”.

Mai multe informații ar putea fi ascunse în lumina noilor acuzații, a spus unul dintre diplomați. „Există un argument în favoarea clasificării informațiilor și documentelor de partea UE”, a spus diplomatul.

Deși utilizarea denumirii clasificate „nu este o soluție miraculoasă”, aceasta ar putea „servi ca factor de descurajare împotriva scurgerilor de informații și a transmiterii informațiilor sensibile către terți. De asemenea, ar face investigațiile mai automate”.

Nicio surpriză

Cei cinci diplomați au declarat că nu au fost surprinși de veste, dar că orice răspuns oficial va depinde de realegerea lui Orbán în aprilie. Deși este în urma lui Tisza, liderul maghiar, în sondaje, premierul ungar a declarat vineri pentru POLITICO că ar putea „cu siguranță” să obțină un alt mandat.

„Acest lucru subminează încrederea, cooperarea și integritatea Uniunii Europene”, a spus un al doilea diplomat despre acuzații. „Este o situație deplorabilă. Dacă rămâne după alegeri, cred că UE trebuie să găsească modalități de a gestiona această situație într-un alt mod”.

Un altul a avertizat că, orice ar face UE și liderii săi, Orbán va folosi situația în favoarea sa în campanie. „Nu cred că cineva este dornic să facă ceva care ar pune gaz pe foc înainte de 12 aprilie”, au spus ei.

În ciuda unui acord larg cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia, un al patrulea diplomat a subliniat că discuțiile dintre lideri și miniștrii de externe sunt relatate în mod curent în presă și au loc frecvent într-un format nerestricționat, ceea ce înseamnă că liderii nu își lasă telefoanele afară pentru a minimiza riscul de supraveghere. Însă perspectiva unui guvern al UE care lucrează atât de strâns cu un stat ostil rămâne explozivă din punct de vedere politic.

„Faptul că ministrul maghiar de externe, un prieten apropiat al [ministrului rus de externe] Serghei Lavrov, a raportat rușilor practic minut de minut despre fiecare reuniune a UE este o trădare pură”, a declarat Magyar la un miting de campanie din weekend. „Acest om nu numai că și-a trădat propria țară, ci și Europa”.

Acuzațiile vin în timp ce susținătorii străini ai lui Orbán se îndreaptă spre Budapesta pentru a-l ajuta să facă campanie în ultima parte a alegerilor. Președintele polonez Karol Nawrocki – un rival politic al lui Tusk – va participa la evenimente luni, în timp ce vicepreședintele american JD Vance va sosi înainte de votul de luna viitoare.

Orbán a refuzat să aprobe împrumuturi de 90 de miliarde de euro, atât de necesare pentru Ucraina, la Consiliul European de vineri, ceea ce a provocat o reacție furioasă din partea altor lideri.

„Nu ar fi surprinzător dacă acest lucru s-ar dovedi adevărat”, a declarat un al cincilea diplomat al UE cu privire la acuzații. „Ungaria a fost mult timp aliatul lui [președintele rus Vladimir] Putin în cadrul UE și continuă să saboteze securitatea europeană. Cele 90 de miliarde de euro blocate sunt pur și simplu cel mai recent exemplu al acestui tipar”.