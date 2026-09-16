Ancheta internă privind cazul de la Măgdăcești, suspendată. Explicațiile lui Cojuhari

Ministerul Justiției a suspendat ancheta internă inițiată după tragedia de la Măgdăcești, în condițiile în care Procuratura desfășoară o urmărire penală pe acest caz. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că verificările interne vizau inclusiv cronologia evenimentelor și respectarea procedurilor instituționale.

Potrivit ministrului, ancheta a fost inițiată imediat după producerea tragediei, însă procedura administrativă internă a fost suspendată pe durata urmăririi penale.

„Ministerul Justiției condamnă ferm orice formă de violență și, imediat după producerea acestui caz, Ministerul Justiției, evident, a inițiat și o anchetă internă ca să vadă, în primul rând, cronologia evenimentelor, protocoalele instituționale”, a declarat Vladislav Cojuhari.

Ministrul a explicat că suspendarea anchetei interne intervine în contextul în care Procuratura investighează cazul.

„Pe acest subiect este inițiat și un proces penal de către Procuratură, iar conform prevederilor Codului administrativ, pe perioada desfășurării urmăririi penale se suspendă ancheta internă, adică un act administrativ intern”, a spus Vladislav Cojuhari.

Între timp, Ministerul Justiției lucrează la îmbunătățirea procedurilor și la interconectarea sistemelor informaționale folosite de instituțiile responsabile.

„Noi, la moment, ne-am focusat toate eforturile vizavi de îmbunătățirea procedurilor, asigurarea interconexiunii cu sistemele informaționale. În curând o să venim și cu un proiect de lege, care va prevedea mai multe modificări, inclusiv sancționarea încălcării ordinului de restricție și ordinului de protecție”, a declarat ministrul Justiției.

Totodată, autoritățile au dispus dublarea bugetului destinat monitorizării electronice.

Tragedia de la Măgdăcești s-a produs pe 31 august. O femeie de 42 de ani și soțul acesteia, de 47 de ani, au fost găsiți morți în locuință, după ce fiica minoră a victimei a alertat Serviciul 112. Potrivit informațiilor preliminare ale autorităților, bărbatul ar fi mers la domiciliul comun, deși avea interdicția de a se apropia de soția sa, ar fi împușcat-o mortal, după care și-ar fi luat viața cu aceeași armă.

În urma tragediei, trei copii au rămas orfani, dintre care doi sunt minori.

Prima ordonanță de protecție în acest caz a fost emisă pe 16 iulie. O altă ordonanță, emisă pe 25 august, prevedea inclusiv monitorizarea electronică a bărbatului prin intermediul unei brățări speciale.

Ulterior, ministra de Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat că, în cazul dispariției semnalului GPS sau al apropierii persoanei monitorizate la o distanță mai mică decât cea stabilită prin ordonanța de protecție, structurile responsabile trebuiau să informeze Poliția. Potrivit acesteia, înainte de producerea tragediei o asemenea alertă nu a fost transmisă.

Pe 1 septembrie, Inspectoratul Național de Probațiune a inițiat o anchetă internă pentru a verifica modul în care a fost monitorizat bărbatul și dacă au fost respectate procedurile privind supravegherea electronică. În aceeași zi, Procuratura Generală a anunțat inițierea unui proces penal pentru a stabili circumstanțele cazului, inclusiv modul în care bărbatul a reușit să ajungă în apropierea victimei, în pofida ordonanței de protecție.

Pe 2 septembrie, șeful Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia.