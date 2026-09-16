Lemnele pentru iarnă, o povară pentru pensionari: E scump la pensia de 3.000 de lei

Odată cu apropierea sezonului rece, oamenii au început să-și facă rezerve de lemne pentru iarnă. Deși prețurile la ocoalele silvice au rămas similare celor de anul trecut, pentru multe familii, în special pentru pensionari, încălzirea locuinței presupune cheltuieli de mii de lei.

Avram Doloșcan, în vârstă de 84 de ani, a cumpărat cinci metri steri de lemne și spune că a achitat 8.000 de lei. Alți 3.000 de lei l-a costat despicarea acestora. Pensionarul, care a lucrat toată viața ca profesor de fizică și chimie, spune că veniturile îi ajung cu greu pentru toate cheltuielile.

„Sunt scumpe. Anul trecut și la gaz am încălzit. Dar puneam mai întâi lemne pe foc și încălzeam bine sistemul, după – dădeam drumul la gaz. Anul trecut, am avut compensații. 500 de lei a fost și la lemne, 800 de lei pe lună”, povestește bărbatul.

În Răzeni, raionul Ialoveni, gospodăriile sunt conectate la rețeaua de gaze naturale, însă mai mulți localnici continuă să folosească și lemne pentru a-și încălzi casele.

„Am procurat cinci metri steri de lemn. Am dat 1.500 de lei pe un metru ster. E scump, cu pensia noastră de 3.000 de lei”, spune un locuitor.

O altă femeie afirmă că mai are patru-cinci metri steri rămași de anul trecut și speră să-i ajungă în această iarnă. Familia folosește atât soba, cât și gazele naturale.

„Fac focul și la sobă, și dăm gazul să se mențină temperatura, dar anul acesta nu știm ce o să facem cu 20 de lei”, spune aceasta, referindu-se la tariful gazelor.

Cumpărate direct de la ocolul silvic, lemnele sunt mai ieftine. Pentru sezonul rece, Ocolul Silvic Răzeni a pregătit 870 de metri steri de lemn de foc, iar un metru ster de lemn de esență tare costă 1.026 de lei.

Pentru încălzirea unei gospodării pe durata sezonului rece sunt necesari, în medie, aproximativ zece metri steri. Astfel, numai lemnul poate costa în jur de 10.000 de lei. La această sumă se pot adăuga cheltuielile pentru transport și despicare, iar necesarul diferă în funcție de suprafața locuinței și de temperaturile din timpul iernii.

Reprezentanții Ocolului Silvic Răzeni spun că cererea este ridicată în această perioadă, iar printre speciile preferate de cumpărători se numără salcâmul.

„Populația preferă salcâm. La noi, în regiunea pe care o gestionăm, lemnul de foc e mai mult de frasin, stejar, salcâm, mai puțin de alte specii”, a declarat Svetlana Borga, inginer-șef la Ocolul Silvic Răzeni.

Prețurile de comercializare a lemnului de foc la entitățile silvice din cadrul Agenției „Moldsilva” sunt similare celor de anul trecut. Potrivit informațiilor prezentate, stocuri de lemne, în cantități diferite, există pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar cetățenii se pot adresa direct oricărui ocol silvic, indiferent de localitatea în care trăiesc.