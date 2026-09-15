Producătorii de cereale cer măsuri pentru a rămâne competitivi pe piață

Pârghiile pentru protejarea competitivității producției interne au fost în centrul unei întâlniri dintre noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, și membrii Consiliului Consultativ al Sectorului de Grâne și Semințe Oleaginoase.

Părțile au discutat și rezultatele primei recolte de cereale. La întâlnire au mai participat reprezentanți ai Federației Naționale a Fermierilor.

„În plină campanie de recoltare, principalele sarcini sunt identificarea pârghiilor pentru protejarea competitivității producției interne și utilizarea acestora în avantajul nostru”, a menționat ministrul.

Reprezentanții industriei au analizat măsurile necesare pentru sprijinirea producătorilor locali și promovarea dezvoltării producției interne. Participanții au evaluat, de asemenea, impactul și eficacitatea măsurilor de sprijin financiar acordate producătorilor de culturi agricole, inclusiv plăți directe, prime de asigurare subvenționate și finanțarea proiectelor de investiții.

„Am analizat măsurile luate în prezent, precum și dificultățile logistice raportate de operatorii din sector cu privire la volumele de cereale transportate. Săptămâna aceasta mă deplasez la Giurgiulești pentru a evalua situația de la fața locului și a explora oportunități de optimizare a traficului către punctul de trecere a frontierei și infrastructura portuară”, a declarat Osmochescu.