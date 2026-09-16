O femeie de 64 de ani, lovită mortal de o mașină la Sadaclia: Șoferul a fugit de la locul accidentului

O femeie de 64 de ani a murit, după ce a fost lovită de un automobil, în această dimineață, pe o stradă din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca. Șoferul a părăsit locul accidentului, iar automobilul implicat nu a fost deocamdată identificat.

Potrivit Poliției, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 06:00 de un trecător despre producerea accidentului.

„Conform informațiilor preliminare, o femeie de 64 de ani a fost lovită de un automobil. În urma impactului, aceasta a decedat la fața locului.

Conducătorul auto implicat a părăsit locul accidentului, iar automobilul nu a fost deocamdată identificat.

Polițiștii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, precum și pentru identificarea și localizarea conducătorului auto și a unității de transport implicate”, notează IGP.