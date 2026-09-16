Maia Sandu, despre vetting: Nu este perfect, dar un proces mai bun nu există

Procesul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor durează mai mult decât și-ar fi dorit autoritățile, iar vettingul nu este lipsit de probleme, însă primele rezultate ale reformei justiției încep să fie vizibile. Declarațiile au fost făcute de președintele R. Moldova, Maia Sandu, miercuri, la cea de-a VIII-a ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, desfășurat la Chișinău.

Evenimentul din 16 septembrie reunește reprezentanți ai sistemului de drept, autorități, experți ai societății civile, jurnaliști și parteneri de dezvoltare. Printre temele discutate se numără reformele din justiție în contextul negocierilor de aderare la UE, digitalizarea sistemului, încrederea în justiție și recuperarea bunurilor dobândite ilicit.

În discursul său, Maia Sandu a amintit că, în 2021, corupția a fost declarată un pericol major pentru securitatea statului, iar evaluarea externă a fost propusă drept unul dintre principalele instrumente pentru eliminarea corupției din sistemul de justiție.

Șefa statului a recunoscut că procesul s-a dovedit mai îndelungat decât se anticipa, iar evaluarea procurorilor înregistrează întârzieri mai mari decât cea a judecătorilor.

„Evaluarea externă durează deja de câțiva ani, mult mai mult decât ne-am fi dorit. Am avansat mai mult în evaluarea judecătorilor și suntem într-o întârziere mai mare cu evaluarea procurorilor. Am văzut că vettingul nu este perfect, dar un proces mai bun nu există”, a declarat Maia Sandu.

În pofida dificultăților și întârzierilor, președintele susține că reforma începe să producă rezultate și că situația din sistemul judecătoresc s-a îmbunătățit comparativ cu anul 2019.

„Cu toate supărările, complicațiile și întârzierile, cred că putem afirma că vedem primele rezultate ale eforturilor noastre comune. Sistemul justiției, cu toate problemele sale, arată mult mai bine decât în 2019, atunci când discutam la prima ediție a acestui forum”, a afirmat șefa statului.

Potrivit Maiei Sandu, această evoluție ar fi reflectată și de sondajele care indică o creștere a încrederii cetățenilor în justiție. Afirmația privind evoluția încrederii a fost făcută de președintele în discursul său.

Șefa statului a vorbit și despre legătura dintre reforma justiției și procesul de integrare europeană, afirmând că modificările sunt realizate în coordonare cu Uniunea Europeană.

„UE supraveghează cu mare atenție toate deciziile pe care le întreprindem în acest domeniu. Construirea statului de drept este cel mai mare angajament”, a declarat Maia Sandu.

Forumul „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției” este organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Justiției. Ediția din acest an este cea de-a opta.