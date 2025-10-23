Anchetă privind corupția în procesul de amnistie

Ofițerii Procuraturii Anticorupție, în comun cu cei ai Centrului Național Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații, au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară.

Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal. Fapte ce au avut ca rezultat eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Acțiunile de urmărire penală vor continua, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și acumulării probelor necesare pentru adoptarea unei decizii legale.