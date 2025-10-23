Rusia a predat Ucrainei rămăşiţele a 1.000 de soldați ucişi în luptă

Rusia a predat joi Ucrainei 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă cu prizonierii de război.

„Operaţiunile de repatriere au avut loc astăzi” (joi) şi vizează „1000 de cadavre”, a subliniat administraţia pe Telegram, salutând ajutorul acordat de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR).

Rămăşiţele pământeşti au fost predate joi, cu sprijinul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, urmând să fie identificate de autorităţile ucrainene.

Identificarea cadavrelor trebuie să fie efectuată de medici legişti şi anchetatori, sub autoritatea justiţiei ucrainene.

Schimburile de rămăşiţe ale militarilor şi prizonierilor de război

La jumătatea lunii septembrie, Ucraina a anunţat că a recuperat alte o mie de cadavre, la fel ca în iulie şi august, semn al intensificării luptelor în jurul liniei frontului din estul ţării. De asemenea, la începutul lunii octombrie, Moscova şi Kievul au făcut schimb de 185 de prizonieri de război din fiecare tabără.

Schimburile de rămăşiţe ale militarilor şi prizonierilor de război constituie singurele rezultate ale negocierilor dintre cele două părţi beligerante, la mai bine de trei ani şi jumătate de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

În februarie anul trecut, preşedintele Vladimir Zelenski a declarat pentru un post de televiziune american că ţara sa a suferit deja pierderea a peste 46.000 de soldaţi, în timp ce alţi „zeci de mii” erau consideraţi dispăruţi sau reţinuţi ca prizonieri de către inamic.

BBC şi Mediazona, care se bazează pe date disponibile public, afirmă că au înregistrat peste 135.000 de soldaţi ruşi ucişi în trei ani şi jumătate, estimând că numărul real este probabil mai mare.