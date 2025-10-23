După vizita șefului SIS la Comrat, Găgăuzia reia dialogul cu Parlamentul

Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, a efectuată astăzi o vizită la Comrat. În urma acesteia, Adunarea Populară a Găgăuziei a anunțat crearea unui grup de lucru pentru asigurarea funcționalității regiunii. Deocamdată nu se știe dacă aceste evenimente sunt legate între ele, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia.

Dimineață, reprezentanții SIS, în frunte cu Alexandru Musteața, au fost văzuți ieșind din clădirea Comitetului Executiv și a Adunării Populare a Găgăuziei. La ieșire, acesta a fost întâmpinat de un jurnalist de la Radio Moldova Comrat. Videoul întâlnirii a fost publicat pe pagina postului de radio. Musteața a refuzat să comenteze scopul vizitei.

Printre subiectele discutate de Alexandru Musteața cu speakerul parlamentului local, Dmitri Constantinov, și adjunctul bașcanului Ilia Uzun, s-au numărat legăturile unor funcționari găgăuzi cu Ilan Șor și implicarea acestora în finanțări ilegale, spun sursele Agenției de presă IPN.

De asemenea, potrivit portalului laf.md, ar fi fost abordată și problema controlului exercitat de oamenii lui Șor asupra postului public GRT, care a fost de mai multe ori sancționat pentru reflectarea tendențioasă a evenimentelor politice.

În timpul prezenței delegației în fața Comitetului Executiv, au fost observate mașini cu girofaruri, un automobil cu numere parlamentare, carabinieri și polițiști. Potrivit Radio Moldova Comrat, după vizită, Musteața s-a deplasat la subdiviziunea locală a SIS.

Aproximativ trei ore mai târziu, Adunarea Populară a aprobat componența propriei părți a grupului de lucru „pentru asigurarea funcționalității unității teritoriale autonome Găgăuzia”. Documentul precizează că grupul a fost creat pentru a îmbunătăți cooperarea dintre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară, precum și pentru a consolida colaborarea dintre structurile de stat și a atrage experți, atunci când este necesar.

În componența grupului au intrat Nicolae Ormanji, Serghei Zaharia, Alexandru Diulgher, Demian Karaseni, Vladimir Kîssa, Nicolae Raia și Ivan Dimitroglo – reprezentanți ai diferitelor forțe politice, inclusiv deputați independenți.

Acum câteva zile, avocatul poporului a îndemnat noul Parlament să reia dialogul cu Adunarea Populară și să restabilească activitatea grupului comun de lucru.

În decembrie 2023, deputații Adunării Populare a Găgăuziei au fost cei care au votat pentru încetarea activității acestui grup de lucru.