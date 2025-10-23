Cine este bărbatul care a încercat să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei

Un bărbat de 53 de ani, cu permisul suspendat, a fost oprit de jandarmi în noaptea de miercuri spre joi, după ce a încercat să lovească cu mașina poarta Ambasadei Rusiei din București. Testat ulterior, acesta a fost depistat pozitiv la două substanțe interzise — benzodiazepină și amfetamină.

Conform unor surse judiciare, la volanul mașinii se afla Mătușoiu Bogdan, un renumit medic stomatolog, născut in 1972.

Ce a transmis Jandarmeria Română

„În data de 23.10.2025, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu maşina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei. Jandarmul aflat în postul de pază, l-a somat verbal, reuşind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la faţa locului, au ajuns două echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somaţiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul şi a fost imobilizat”; informează, joi dimineaţă, Jandarmeria Capitalei.

Poliţiştii rutieri ajunşi la locul incidentului au făcut verificări în bazele de date, constatând că bărbatul are permisul de conducere suspendat. Testele pentru droguri au indicat suspiciunea că acesta era drogat, rezultatele fiind pozitive la benzodiazepină şi amfetamină .

Bărbatul, cetăţean român, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice şi, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, pentru verificări suplimentare şi dispunerea măsurilor legale.

”Securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante”, precizează Jandarmeria.