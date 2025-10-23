Băluțel pleacă de la Președinție

Șeful Cabinetului Maiei Sandu, Adrian Băluțel, a anunțat că pleacă din funcție și va activa în calitate de deputat în noul Parlament.

„789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei Președinte Maia Sandu.

Doamnă Președinte, vă mulțumesc pentru fiecare dintre aceste zile — pentru încredere, pentru oportunitate și pentru toate lecțiile învățate.

Mulțumesc colegilor din Guvern, Parlament și administrația publică pentru cooperarea excelentă și sprijinul constant.

Sunt recunoscător partenerilor, reprezentanților societății civile, mediului privat și presei pentru deschiderea și dialogul constructiv din acești ani.

Un gând de recunoștință aparte colegilor de la Președinție — tot ce am reușit, am reușit împreună, ca o echipă unită.

Dragi colegi și prieteni, 31 octombrie va fi ultima mea zi în calitate de șef de cabinet al doamnei Președinte.

De la 1 noiembrie, îmi voi continua activitatea în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova”, a scris Adrian Băluțel.