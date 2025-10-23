Chișinăul are gaz stocat în Ucraina. Kievul își folosește rezervele deja

În prag de iarnă, Ucraina a început, pe 22 octombrie, să retragă gaz din depozitele sale subterane, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra sistemului energetic. Decizia Kievului este urmărită cu atenție și la Chișinău, având în vedere că Republica Moldova își ține în Ucraina circa jumătate din rezervele de gaze naturale — aproximativ 22 de milioane de metri cubi, iar restul, circa 25 de milioane de metri cubi, în România.

Ucraina are cele mai mari depozite de gaze din Europa, cu o capacitate de peste 30 de miliarde de metri cubi, însă până la 22 octombrie acestea erau umplute doar în proporție de 28%, potrivit agenției Reuters. Spre comparație, România are rezervoarele pline în proporție de peste 97%, peste pragul de 90% recomandat de Uniunea Europeană.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, vizând inclusiv instalațiile de gaze. Potrivit Băncii Naționale a Ucrainei, țara ar fi pierdut până la 55% din producția internă de gaze naturale. În acest context, Kievul estimează importuri suplimentare de gaze în valoare de circa 2 miliarde de dolari, inclusiv din Europa, SUA și Azerbaidjan.

Autoritățile moldovene nu au comentat deocamdată decizia Ucrainei de a retrage gazele din depozite. În trecut, Chișinăul a apărat însă această soluție, invocând costurile reduse ale stocării.

În ianuarie 2024, directorul interimar al Energocom, Victor Bînzari, declara că depozitul ucrainean este „sigur”, fiind amplasat în extremitatea vestică a Ucrainei, la granița cu Slovacia și Polonia.

„Depozitul este la un kilometru în subteran, unicul lucru care se poate întâmpla este distrugerea infrastructurii terestre, care însă poate fi restabilită ușor și poți ulterior să-ți extragi gazul. Riscuri întotdeauna există, dar din punct de vedere comercial avem acces la depozitul care are cel mai mic cost din regiune”, spunea atunci Victor Bînzari.