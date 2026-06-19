Andreea Bostanica, victorie în scandalul cu Iuliana Beregoi: Ce au decis magistrații în privința ordinului de restricție cerut împotriva ei

La aproape două săptămâni de la altercația care a ținut primele pagini ale presei mondene, conflictul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostanica a ajuns în instanță. Prima rundă pare să fi fost câștigată de Bostanica, după ce judecătorii au respins solicitarea privind emiterea unui ordin de restricție pe numele său. Influencerița a reacționat după decizie și a făcut primele declarații publice despre scandalul care a stârnit numeroase controverse în mediul online.

Tensiunile dintre cele două influencerițe nu sunt însă recente. De mai multe luni, relația dintre Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi a fost marcată de schimburi de replici și atacuri lansate în mediul online, conflictul fiind urmărit îndeaproape de comunitățile lor de fani. Situația a escaladat în urmă cu două săptămâni, când cele două s-au întâlnit față în față într-un restaurant. Întâlnirea s-a transformat rapid într-o altercație fizică, iar imaginile surprinse la fața locului au ajuns pe internet. Filmările s-au viralizat în doar câteva ore și au stârnit numeroase reacții în spațiul public.

Andreea Bostanica, victorie în scandalul cu Iuliana Beregoi

În urma incidentului violent, cazul a ajuns și în instanță. Iuliana Beregoi a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva Andreei Bostănică, invocând conflictul care a avut loc între cele două. Judecătorii au analizat însă cererea și au decis să o respingă, considerând-o neîntemeiată.



Decizia reprezintă o primă victorie pentru Andreea Bostanica în disputa juridică dintre cele două influencerițe. Mai mult, instanța a stabilit ca cheltuielile de judecată să fie suportate de reclamantă, respectiv Iuliana Beregoi.

„Iuliana Beregoi a cerut ordin de restricție ca să nu mai vorbesc despre ea și a pierdut! Instanța a zis că nu vede necesar acest lucru. Eu nu am zis nimic fals, nimic neadevărat, tot ce vorbesc eu este legal, este adevărat. Cu sicriele, totul este adevărat, tot ce vorbesc este aprobat de poliție. Cererea de a nu mai vorbi despre ea a fost respinsă de Judecătoria din Iași’, a spus Andreea Bostanica.

Un conflict început pe rețelele sociale între surorile Beregoi și Andreea Bostanica a degenerat într-o încăierare într-un local din Chișinău. Potrivit versiunilor prezentate de cele două tabere, schimbul de replici și gesturi provocatoare ar fi escaladat într-o altercație fizică, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă de agresiune.

Filmările cu altercația dintre cele două au devenit virale și au împărțit, și de această dată, internetul în două. Un val de reacții a urmat după bătaie.