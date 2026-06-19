De la judecător la șef interimar la Moldatsa: Cine e Vitalie Midrigan și ce avere are

Moldatsa are un nou responsabil pentru administrarea curentă, după ce, potrivit Agenției Proprietății Publice, atribuțiile de conducere au fost preluate de administratorul adjunct, Vitalie-Silviu Midrigan. Midrigan nu este un nume nou în sistem. Acesta este unul dintre angajații vechi ai întreprinderii și activează în domeniul aviației civile din 2005.

Potrivit declarației de avere și interese pentru anul 2025, Midrigan ocupă funcția de administrator adjunct al Moldatsa din 15 iunie 2018 și a ridicat anul trecut venituri salariale de 1,64 milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 137.000 de lei lunar.

Pe lângă salariul de la Moldatsa, familia Midrigan a declarat și alte surse importante de venit. Este vorba despre o donație de 10.000 de euro, dividende de 254.000 de lei din cadrul companiei Asimed SRL, precum și 786.000 de lei obținuți din locațiunea unui spațiu comercial de pe strada Bernardazzi din Chișinău. Soția acestuia a mai declarat venituri de 68.000 de lei, iar familia a beneficiat și de 6.800 de lei românești drept indemnizație pentru copii din România.

În declarația de avere, familia Midrigan indică două case de locuit: una cumpărată în 2022, estimată la 440 de mii de euro, și alta procurată în 2018, cu o valoare de 3,4 milioane de lei. Totodată, soții declară un spațiu comercial de 108 metri pătrați, cumpărat în 2018, cu o valoare de piață de șapte milioane de lei.

La capitolul bunuri mobile, familia mai deține un automobil de lux, un Lexus RX 350h, fabricat și cumpărat în 2022 pentru suma de 1,1 milioane de lei.

Documentul mai arată că, în 2025, familia Midrigan a cheltuit 10.000 de euro pentru servicii avia, hoteluri și excursii, dar și 116.000 de lei pentru plata unei școli și a unei grădinițe. În același timp, declară cote-părți în trei companii, un credit de 380.000 de lei, criptomonede în valoare de circa 20.000 de euro și aproximativ 200.000 de lei în conturi bancare.

În 2018, Midrigan a fost numit administrator adjunct al Moldatsa. Aatunci, acesta activase anterior în cadrul întreprinderii, inclusiv ca șef al Direcției Juridice, fiind ulterior detașat la fostul Minister al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în funcția de șef interimar al Direcției Transport Aerian.

Un raport de audit pentru perioada ianuarie 2014 – august 2015 arăta că Midrigan a primit atunci de la Moldatsa plăți salariale de aproximativ jumătate de milion de lei, plus alte 41.000 de lei pentru câteva săptămâni din ianuarie 2015.

Deși avea atunci un salariu de bază de 15.000 de lei lunar, Midrigan a beneficiat de multiple sporuri și prime, inclusiv 70.000 de lei pentru vechime în muncă, 81.000 de lei prime lunare, 71.000 de lei prime de sărbători, 99.000 de lei prime unice, 33.000 de lei pentru deplasări, 40.000 de lei pentru concedii și 22.000 de lei drept ajutor material.

În ianuarie 2015, acesta a părăsit sistemul aviației și a fost numit judecător la Judecătoria Botanica din Chișinău, după absolvirea Institutul Național al Justiției. A demisionat din magistratură pe 5 iunie 2018, prin decret semnat de fostul președinte Igor Dodon, iar zece zile mai târziu a revenit la Moldatsa în funcția de administrator adjunct, poziție pe care o mai ocupase și în perioada 2009–2011.

La acel moment, Midrigan declara că a revenit în urma unui concurs și susținea că nu are sprijin politic sau relații de familie în sistem.

Tot atunci, fostul magistrat explica și motivul pentru care a renunțat la roba de judecător: salariul.

„Am plecat din funcție dintr-un singur considerent – salariul era mic, având o sarcină mare de lucru”, declara acesta în 2018. La acel moment, Midrigan încasa în calitate de judecător aproximativ 14.000 de lei lunar. În 2025, veniturile sale de la Moldatsa au fost de aproape zece ori mai mari.

Potrivit investigației publicate de Ziarul de Gardă, Dumitru Vangheli a indicat în CV că ar fi obținut o licență de pilot la școala de aviație CargAir din Canada și că ar fi activat în perioada 2012–2014 în calitate de copilot la Air Canada. Potrivit documentării realizate de ZdG, acesta nu ar fi obținut licența ATPL menționată în CV, iar Air Canada a informat publicația că nu deține nicio înregistrare care să confirme că Dumitru Vangheli a lucrat ca pilot pentru companie.

Investigația mai relevă că, după preluarea conducerii întreprinderii în 2024, Vangheli și-a angajat la Moldatsa o fostă parteneră, care ulterior a fost promovată într-o funcție de conducere. Totodată, publicația a documentat angajarea altor persoane apropiate cercului său profesional, inclusiv a unui fost judecător care nu a trecut evaluarea externă a integrității.

Directorul Î.S. „Moldatsa”, Dumitru Vangheli, a fost suspendat pr 18 iunie din funcție, după ce Agenția Proprietății Publice (APP) a dispus inițierea unei anchete privind legalitatea și autenticitatea actelor depuse de acesta la concursul pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii.