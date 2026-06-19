La cel mai înalt nivel de la Bruxelles se vorbește despre ”Planul B”, unirea României cu Republica Moldova: Decizia este la Chișinău

Moldova este cea care trebuie să-şi decidă viitorul, a declarat preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, întrebată despre ”planul B” al unirii cu România pentru accelerarea aderării R. Moldova la UE. ” În pofida încercărilor constante de a diviza şi destabiliza societatea, inclusiv prin campanii de dezinformare, cetăţenii moldoveni continuă să aleagă un viitor european. Vedem şi simţim această determinare, iar mesajul meu pentru toţi aceşti cetăţeni este: suntem chiar aici, alături de voi”, a afirmat Metsola într-un interviu pentru NewsMaker.md.

Metsola: Moldova este cea care trebuie să-şi decidă viitorul

Preşedinta Parlamentului European a fost întrebată despre faptul că, în Moldova se vorbeşte periodic despre unirea cu România, iar recent această idee a fost prezentată inclusiv ca posibil „Plan B”, dacă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană se blochează sau se amână prea mult şi dacă, din perspectiva Parlamentului European, apariţia acestei discuţii ca alternativă la aderarea clasică poate fi interpretată drept o formă legitimă de presiune politică asupra UE sau, dimpotrivă, un semn că procesul de extindere riscă să-şi piardă credibilitatea dacă nu oferă Moldovei un calendar suficient de clar.

”Moldova este cea care trebuie să-şi decidă viitorul”, a replicat Roberta Metsola,

Ea a amintit că luna trecută, a primit-o pe preşedinta Maia Sandu la Parlamentul European, la Strasbourg, unde a primit Ordinul European de Merit, dedicat cetăţenilor Republicii Moldova şi angajamentului lor neclintit faţă de parcursul european al ţării.

”În pofida încercărilor constante de a diviza şi destabiliza societatea, inclusiv prin campanii de dezinformare, cetăţenii moldoveni continuă să aleagă un viitor european. Vedem şi simţim această determinare, iar mesajul meu pentru toţi aceşti cetăţeni este: suntem chiar aici, alături de voi”, a continuat Metsola.

Moldova face pași mari pentru integrarea în UE

Ea a subliniat că progresele sunt vizibile, iar Republica Moldova se apropie tot mai mult de piaţa unică.

”Astăzi, faceţi deja parte din Zona Unică de Plăţi în Euro (SEPA) şi din zona „Roam Like at Home”, iar noi vom continua să integrăm economia voastră. Iar acum, odată cu începerea formală a negocierilor pe primele capitole, a fost atins un nou prag important. Vom continua să facem progrese, astfel încât cetăţenii moldoveni să simtă cu adevărat, în viaţa lor de zi cu zi, ce diferenţă va aduce aderarea la UE”, a dat asigurări preşedinte PE.

Ea a mai menţionat că, pentru a se asigura că poate sprijini suficient toate ţările candidate în acest proces, Parlamentul solicită ca fondurile necesare să fie prevăzute şi în bugetul pe termen lung al Uniunii.

”Pentru că ştim că, investind astăzi în viitorul vostru european, investim într-o Uniune mai puternică pentru toţi mâine”, a argumentat Metsola.

Chişinăul afirmă că obiectivul Republicii Moldova rămâne aderarea la UE, întrucât aceasta este direcţia de politică externă susţinută de majoritatea cetăţenilor, însă, recent, mai mulţi oficiali au semnalat că posibilitatea unirii ar putea fi analizată drept o rută alternativă pentru accederea în UE, dacă procesul de aderare va stagna. Afirmaţii în acest sens au fost făcute de preşedinta Maia Sandu şi de ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, care a catalogat potenţiala unire a celor două state drept „planul B”.