Scandal la București: Nicușor Dan s-a enervat și amenință că va publica înregistrările cu Ilie Bolojan de la Cotroceni

Războiul politic ar putea ajunge la faza pe înregistrări, după acuzațiile lansate în spațiul public. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că s-a dus la Cotroceni și l-a mințit pe Nicușor Dan spunându-i că este de acord cu un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan a răspuns acestor acuzații și a precizat că el nu și-a dat niciodată acordul de principiu pentru un guvern tehnocrat și nu l-a mințit pe Nicușor Dan.

Nicușor Dan ar vrea să publice înregistrările de la Cotroceni

Văzând această dispută, președintele Nicușor Dan s-ar fi enervat foarte tare și este dispus să arunce scena politică în aer. Conform unor surse politice, Nicușor Dan ar vrea să publice înregistrările întâlnirilor de la Cotroceni cu Ilie Bolojan, pentru a demonstra cum a arătat situația și negocierea politică.

Un episod similar l-am mai avut pe vremea președintelui Traian Băsescu, aflat atunci în război politic cu Victor Ponta. Băsescu a publicat înregistrări ale întâlnirii de la Cotroceni, care nu îi erau favorabile premierului.

Acuzațiile lui Sorin Grindeanu: Bolojan l-a mințit pe Nicușor Dan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că l-a „mințit” pe președintele României, Nicușor Dan, în discuțiile privind formarea unui guvern tehnocrat.

„Dincolo de cine e președintele României, cine e președinte la PSD, cine e președinte la PNL, UDMR sau unde vreți, la AUR, trebuie să existe respect pentru funcția de președinte al României”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a spus că Bolojan l-ar fi mințit pe președintele României, Nicușor Dan, după ce ar fi acceptat inițial varianta unui guvern tehnocrat, dar apoi ar fi venit cu noi condiții.