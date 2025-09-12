Andrei Năstase, demers la Procuratura Generală: Solicit investigarea informațiilor despre un posibil troc politic între PAS și Plahotniuc

Candidatul independent la parlamentare, Andrei Năstase, a expediat astăzi un demers Procurorului General prin care solicită demararea de investigații, în baza informațiilor scurse în spațiul public, despre un posibil „troc politic” între partidul de guvernare, PAS și oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc. Ultimul urmează să fie adus în țară pe 25 septembrie, cu doar 3 zile inainte de alegerile parlamentare.

„În spațiul public au apărut recent informații extrem deî ngrijorătoare privind existența unor posibile înțelegeri secrete („trocuri”) între reprezentanți ai guvernării, în special ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), și numitul Vladimir Plahotniuc, oligarh fugar care, potrivit declarațiilor publice, urmează a fi adus în țară la data de 25 septembrie curent.

Conform acestor informații, actuala guvernare ar încerca să negocieze, pe căi informale, un sprijin electoral din partea lui Vladimir Plahotniuc, prin intermediul partidelor și persoanelor loiale acestuia, în schimbul garantării unei protecții față de răspunderea penală ce i-ar putea fi aplicată.

Un asemenea aranjament ar submina grav principiile statului de drept și ar compromite independența justiției. Mai mult, există precedente care alimentează suspiciunile societății: în ultimii ani, PAS a absorbit un număr semnificativ de primari, consilieri și membri proveniți din fostul partid al lui Vladimir Plahotniuc sau din formațiuni satelit, fapt ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la eventuale conexiuni sau înțelegeri ascunse.

În acest context, solicit Procuraturii Generale, în regim de urgență:

1. Să inițieze o investigație cu privire la veridicitatea acestor informații și declarații publice;

2. Să verifice dacă există contacte, discuții sau înțelegeri între reprezentanți ai PAS și persoane afiliate lui Vladimir Plahotniuc, inclusiv sub forma unor angajamente politice, financiare sau juridice;

3. Să întreprindă toate măsurile legale necesare pentru a preveni orice tentativă de influențare sau de blocare a actului de justiție în schimbul unor beneficii politice.

Cetățenii Republicii Moldova nu au ieșit în stradă și nu au votat actuala guvernare pentru ca justiția să fie folosită ca monedă de schimb în jocuri politice de culise. Este obligația instituțiilor statului, inclusiv a Procuraturii Generale, să asigure respectarea legii și apărarea interesului public”, a declarat Andrei Năstase.