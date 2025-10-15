Politică

Andrei Strah a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului

Secretarul general adjunct al Guvernului, Andrei Strah, a demisionat din funcție. Cererea de demisie a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a cabinetului de miniștri.

Andrei Strah a fost numit în funcția de secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova în urma unui concurs public organizat de Cancelaria de Stat. 

Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Executivului din 4 octombrie 2023, iar Strah și-a început activitatea în această funcție la 1 noiembrie 2023.

