Andrei Strah a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului

Secretarul general adjunct al Guvernului, Andrei Strah, a demisionat din funcție. Cererea de demisie a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a cabinetului de miniștri.

Andrei Strah a fost numit în funcția de secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova în urma unui concurs public organizat de Cancelaria de Stat.

Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Executivului din 4 octombrie 2023, iar Strah și-a început activitatea în această funcție la 1 noiembrie 2023.