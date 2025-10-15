Mitul celor 5 secunde, spulberat: bacteriile ajung instantaneu pe mâncare

Regula celor cinci secunde, care sugerează că mâncarea căzută pe jos rămâne sigură dacă este ridicată rapid, este o iluzie periculoasă. Cercetătorii de la Universitatea Rutgers au realizat experimente care au demonstrat că bacteriile ajung pe alimente imediat ce acestea intră în contact cu suprafețele contaminate, indiferent de durata de expunere. Studiul a inclus teste cu pâine, pepene și paste, materiale care absorb rapid bacteriile, mai ales atunci când suprafața de contact este umedă sau poroasă.

Suprafața pe care mâncarea cade joacă un rol esențial în contaminare. Gresia și linoleumul au fost identificate ca fiind cele mai periculoase, întrucât microbii se fixează rapid și se multiplică ușor pe aceste materiale. Mochetele au arătat o contaminare mai redusă, dar chiar și acestea pot ascunde bacterii periculoase. E. coli, Salmonella și alte microorganisme patogene pot coloniza instantaneu alimentele, chiar dacă podeaua pare curată.

Factorii de mediu influențează de asemenea riscul. Suprafața umedă accelerează transferul bacteriilor, iar temperatura și tipul de aliment pot crește vulnerabilitatea mâncării la contaminare. Alimentele moi, umede și cu porozitate ridicată, cum sunt pâinea proaspătă sau pepenele, preiau bacteriile mult mai rapid decât alimentele uscate și dense. Aceasta demonstrează că timpul nu protejează împotriva contaminării microbiene.

Studiul subliniază că riscul nu este doar teoretic. Chiar expuneri scurte pot determina contaminarea cu bacterii care provoacă intoxicații alimentare. Prin urmare, regulile de igienă alimentară trebuie respectate riguros: mâncarea căzută pe jos trebuie aruncată imediat, indiferent de cât de repede este ridicată. Siguranța alimentelor este mai importantă decât pierderea unei bucăți aparent neînsemnate.

Concluzia cercetătorilor este clară: regula celor cinci secunde nu are nicio bază științifică. Transferul bacteriilor este instantaneu, iar expunerea chiar și pentru o fracțiune de secundă poate fi suficientă pentru contaminare. Astfel, prevenția rămâne singura metodă sigură de a evita infecțiile alimentare: aruncă mâncarea căzută, spală și igienizează suprafețele, și respectă regulile de manipulare a alimentelor.