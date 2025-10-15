Maia Sandu și PAS – inseparabili în ochii publicului

Percepția publică din Republica Moldova arată o asociere tot mai strânsă între președinta Maia Sandu și partidul de guvernare PAS, susține Andrei Spînu, fost ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. În ochii cetățenilor, numele președintei este aproape automat legat de PAS, iar orice acțiune a liderului de stat influențează direct imaginea partidului și viceversa. Această suprapunere de imagine a fost vizibilă în timpul campaniilor electorale, dar și în comunicările publice legate de proiectele guvernamentale, conferind un nivel ridicat de coeziune și recunoaștere a brandului politic.

Spînu explică că legătura dintre Maia Sandu și PAS creează atât oportunități, cât și riscuri politice. În perioadele de popularitate, imaginea unitară întărește încrederea electoratului și facilitează implementarea reformelor. În schimb, atunci când nemulțumirea publicului crește din cauza problemelor economice sau sociale, criticile se îndreaptă simultan asupra președintei și asupra partidului, amplificând vulnerabilitatea ambelor entități. Această dinamica a făcut ca PAS să fie perceput nu doar ca un partid politic, ci ca extensia directă a conducerii prezidențiale.

În contextul unui climat politic tensionat, această interdependență între lider și formațiune poate genera presiuni suplimentare asupra deciziilor guvernamentale. Alegătorii tind să judece acțiunile guvernului prin prisma liderului, iar orice scandal sau problemă administrativă devine rapid o temă de discuție publică care afectează atât imaginea președintei, cât și credibilitatea partidului. În plus, opoziția capitalizează deseori pe această suprapunere pentru a critica simultan puterea executivă și majoritatea parlamentară.

Spînu menționează că această legătură strânsă a fost întărită și de succesul comunicării politice moderne a PAS. Mesajele electorale și inițiativele publice subliniază vizibil legătura dintre acțiunile guvernului și viziunea președintei, creând o impresie de unitate în fața cetățenilor. Astfel, orice inițiativă a PAS este percepută ca un pas direct al Maiei Sandu, ceea ce îi oferă un avantaj în consolidarea imaginii de lider eficient și vizionar.

Cu toate acestea, Spînu avertizează că inseparabilitatea imaginii poate deveni și un punct slab. În situații de criză sau neînțelegeri politice, reacțiile negative se multiplică, iar liderul și partidul suportă împreună costul electoral. În mod paradoxal, tocmai succesul și vizibilitatea Marii Sandu fac ca PAS să fie mai expus la critici, iar capacitatea partidului de a gestiona aceste situații va fi esențială pentru menținerea puterii politice în următorii ani.