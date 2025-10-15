România vrea cetățeni pregătiți pentru urgențe: cursuri de instruire în folosirea armelor

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării din România, a subliniat necesitatea ca fiecare cetățean să dețină cunoștințe minime privind utilizarea armelor de foc, pentru a putea asigura protecția familiei și a comunității în situații de urgență. În opinia sa, instruirea civililor nu înseamnă militarizare, ci creșterea nivelului de siguranță și responsabilitate individuală în fața unor evenimente critice. Propunerea are la bază experiența țărilor cu tradiție în instruirea populației civile, precum Israel și Elveția, unde cetățenii au acces regulat la cursuri de pregătire pentru situații de criză.

Programul național propus ar include cursuri practice și teoretice, destinate tuturor categoriilor de vârstă eligibile, care să ofere competențe de bază în manipularea armelor și reacția corectă în scenarii de urgență. Generalul Vlad a menționat că instruirea va fi adaptată la normele de siguranță și legislația românească, astfel încât să evite accidentele și să promoveze responsabilitatea civică. Armata română se declară pregătită să coordoneze și să desfășoare aceste cursuri, punând la dispoziție infrastructura și resursele necesare, în condițiile în care va exista cadrul legal și alocările bugetare corespunzătoare.

În paralel, oficialul a precizat că nu se intenționează revenirea la serviciul militar obligatoriu. În schimb, România va implementa un serviciu militar voluntar, cu durata de patru luni, care va oferi soldă și beneficii financiare participanților. Această măsură vizează atragerea tinerilor interesați de formarea militară, fără a afecta dreptul la libertatea individuală, și va contribui la consolidarea capacității de apărare a statului într-un mod flexibil și adaptat realităților actuale.

Generalul a subliniat că instruirea populației civile va avea și un impact indirect asupra securității naționale, prin creșterea gradului de pregătire al cetățenilor în fața unor situații neașteptate, de la incidente locale până la crize majore. Experiența internațională arată că cetățenii instruiți în mod corespunzător pot reduce pierderile materiale și umane în timpul unor evenimente de urgență, sprijinind în același timp autoritățile în gestionarea crizelor.

În concluzie, inițiativa reprezintă o încercare de a crea o cultură a pregătirii și responsabilității civice, care să se adreseze tuturor cetățenilor și să contribuie la consolidarea securității interne. Generalul Vlad a accentuat că succesul programului depinde de colaborarea între autorități, instituții de învățământ și societatea civilă, pentru a asigura că instruirea va fi eficientă, accesibilă și sigură pentru întreaga populație.